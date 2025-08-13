Como saber se estou grávida? Veja 5 maneiras diferentes de descobrir

Mulheres que possuem uma vida sexual ativa provavelmente já devem ter se perguntado em algum momento: como saber se estou grávida? A menstruação atrasada, por exemplo, é entendida como um dos primeiros alertas para a gravidez, mas pode não ser o suficiente para ter 100% de certeza.

Isso porque ela também está relacionada a questões como ciclos irregulares, ovários policísticos e até excesso de atividade física. Ou seja, existem outros aspectos para se atentar nesse momento.

5 maneiras para saber se está grávida

1) Mudanças nas mamas

Os sinais nos seios podem ser os primeiros a fazerem alguém desconfiar de uma gestação, às vezes antes mesmo de a menstruação atrasar. Eles podem ficar inchados, doloridos e com aréolas e mamilos mais escuros do que o normal. Isso acontece porque os tubérculos de Montgomery, glândulas que preparam aréola e mamilo para a amamentação, se desenvolvem e incham.