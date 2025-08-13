11 mitos sobre dietas que fazem os nutricionistas revirarem os olhos

Não necessariamente. Muitos produtos diet, por exemplo, têm menos açúcar, mas mais gordura. Outros são carregados de sódio e aditivos. É fundamental ler os rótulos e entender a composição dos alimentos. Um alimento light pode ter menos calorias do que o original, mas ainda ser ultraprocessado e pouco nutritivo.

5. Água com limão em jejum "derrete" gordura

Apesar de ser uma prática comum e inofensiva para a maioria, não há qualquer comprovação científica de que a mistura quebre gordura ou acelere a perda de peso.

6. Jantar é sinônimo de quilos a mais

A hora do dia em que você come não é o determinante para o ganho de peso: o que conta é o total calórico ao longo das 24 horas. Comer à noite só engorda se você estiver excedendo sua necessidade energética.