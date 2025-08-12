Kelly Key: 'Tive covid e o vírus desencadeou crise agressiva de psoríase'

"É uma doença multifatorial e autoinflamatória, a gente não pode falar que ela é autoimune porque tem particularidades diferentes, mas é uma resposta do próprio organismo com uma produção maior de citocinas inflamatórias que causam essas lesões de pele", destaca o dermatologista.

O dermatologista ressalta que a psoríase causa placas avermelhadas e descamativas, em áreas como cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Existe também a forma invertida, que atinge regiões como a axila, mas essa é menos comum.

Essa é uma doença crônica, que melhora se tem tratamento, mas não tem cura, então em algum determinado momento, se tiver um gatilho de novo, um estresse muito grande, a pessoa pode desenvolver essas placas nos mesmos lugares ou em diferentes. Thales Bretas, dermatologista

Além disso, algumas pessoas não apresentam manifestações cutâneas evidentes da doença, que pode se manifestar apenas no couro cabeludo. Nesses casos, surgem placas descamativas, avermelhadas e, às vezes, pruriginosas, o que pode ser confundido com dermatite seborreica, já que solta "casquinhas" brancas, semelhantes à caspa.

A diferença é que, na psoríase, a descamação costuma ser mais intensa e ultrapassa os limites do couro cabeludo, avançando um pouco para a pele ao redor.

"Eu também tenho [psoríase], mais no couro cabeludo, mas eu já tive em fases mais estressantes da minha vida algumas placas pelo corpo e é muito comum na minha família", afirma Bretas.