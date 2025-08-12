'Tenho 33 anos e estou em cuidados paliativos, mas a vida continua'

Quando o exame começou, senti uma dor muito forte e comecei a sangrar intensamente. A médica ficou assustada. Disse que nunca tinha visto aquilo antes, mas pediu para eu tentar suportar. A atitude e a expressão dela me deixaram desesperada. Ao final, ouvi que o caso era grave e que eu precisava procurar um ginecologista com urgência.

Moro em uma cidade pequena, e encontrar um ginecologista numa sexta-feira à tarde foi difícil. Mas consegui. Ele analisou as imagens e o laudo, e disse para eu deixar para lá. Apenas cauterizou o local para conter o sangramento. Insisti por um exame de imagem, conforme indicado pela médica anterior. Ele relutou, mas acabou solicitando.

Dez dias depois, recebi o resultado: lesão expansiva compatível com neoplasia. Voltei ao mesmo ginecologista. Ele olhou o exame e, sem dizer nada, me encaminhou para outro hospital.

Minha amiga, que me acompanhava, perguntou o que era. Sem delicadeza, ele respondeu: 'É um câncer maligno, com lesões agressivas e metástase. É grave. Procure ajuda com urgência'.

Meu mundo desabou. Comecei a pensar que ia morrer e deixar minha filha, que na época tinha sete anos.

'Até o diafragma estava comprometido'

Na minha cidade, o centro de saúde solicitou uma biópsia e, enquanto esperávamos o resultado, fui encaminhada para um hospital em Mogi das Cruzes. Lá, a médica disse que não tinham os recursos adequados para meu caso e que eu precisava buscar outra instituição.