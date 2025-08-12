O que acontece no cérebro de quem aprende dois idiomas ao mesmo tempo?

Pessoas bilíngues costumam apresentar sintomas de demência anos mais tarde do que monolíngues, mesmo com níveis semelhantes de atrofia cerebral. O uso contínuo de dois sistemas linguísticos mantém ativas as redes de atenção, memória e controle executivo, ajudando o cérebro a compensar perdas estruturais, destaca o médico.

Assim como estudar por mais anos protege o cérebro, o aprendizado de idiomas, principalmente, quando imerso em contexto e cultura, funciona como um escudo contra o envelhecimento cognitivo.

Imagem: Getty Images

Confusão entre línguas? Só no começo

Quem começa a aprender dois idiomas ao mesmo tempo pode notar confusões, trocas de palavras ou misturas gramaticais, de forma especial entre línguas parecidas, como espanhol e português, por exemplo. "Esse fenômeno, conhecido como code-switching, é normal — e até esperado. Ele indica que os dois sistemas linguísticos estão ativos simultaneamente e que o cérebro ainda está ajustando os limites entre eles", diz a pediatra Cecília Gama.

Longe de ser um sinal de falha, esse comportamento mostra que o cérebro está trabalhando para organizar, classificar e adaptar o uso de cada idioma aos contextos certos. Crianças pequenas, em específico, são capazes de lidar com essa alternância sem prejuízo cognitivo, e tendem a se estabilizar naturalmente com o tempo.