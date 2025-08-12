O que acontece no cérebro de quem aprende dois idiomas ao mesmo tempo?

Aprender uma nova língua já é um desafio. Agora, imagine duas ao mesmo tempo. Embora muitos temam confusão, sobrecarga mental ou perda de foco, a ciência aponta para um caminho diferente: quando bem orientado, o aprendizado simultâneo de idiomas não só é possível como transforma o cérebro em um verdadeiro centro de alta performance cognitiva.
"É como levá-lo à academia para se exercitar", afirma a neuropsicóloga Gabriela Brito de Castro.
Diversas regiões cerebrais passam por adaptações:
- O giro frontal inferior, o lobo temporal e o hipocampo aumentam a densidade de substância cinzenta, o que está diretamente associado à fluência verbal, memorização e processamento da linguagem;
- A substância branca também se reorganiza, sobretudo no fascículo arqueado, estrutura que conecta áreas responsáveis pela compreensão e pela produção da fala;
- O corpo caloso, ponte entre os hemisférios cerebrais, se espessa, facilitando a alternância entre línguas e ampliando a comunicação inter-hemisférica. Ou seja, os dois lados do cérebro conseguem "conversar" melhor entre si.
Essas transformações, segundo Castro, reforçam habilidades como foco, controle de impulsos e atenção seletiva — funções executivas que vão além da linguagem e repercutem positivamente no desempenho acadêmico, social e profissional.
Como o cérebro alterna entre dois idiomas
Falar mais de um idioma exige mais do que apenas dominar o vocabulário: é preciso ativar seletivamente um sistema linguístico enquanto se inibe o outro. Esse mecanismo é chamado de controle inibitório, uma habilidade cognitiva fundamental para evitar interferências entre os idiomas.
"Isso acontece porque os dois idiomas permanecem ativos no cérebro ao mesmo tempo, mesmo quando apenas um está sendo utilizado", explica a psicóloga Francisca Fernandes Braga Duailibe.
O cérebro de uma pessoa bilíngue está constantemente exercitando funções como:
- Atenção alternada, que permite mudar rapidamente de um idioma para outro;
- Atenção dividida, que ajuda a lidar com múltiplos estímulos ao mesmo tempo;
- E o controle executivo, que regula decisões rápidas e adaptações contextuais.
"Áreas como o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior e os gânglios da base são altamente recrutadas nesse processo", explica a psicóloga, acrescentando que o resultado vai além do aprendizado de línguas: "Melhora-se o raciocínio, a flexibilidade mental e a capacidade de multitarefa".
Mesmo em contextos digitais, como jogos e aplicativos de idiomas, essas regiões são ativadas. Mas é nas interações humanas reais, com significado e emoção, que o cérebro mais se beneficia, formando conexões neurais profundas e duradouras.
Reserva cognitiva e proteção a longo prazo
Aprender dois idiomas desde cedo pode ser um verdadeiro investimento para a saúde do cérebro. A infância, especialmente até os 6 ou 7 anos, representa uma janela de alta plasticidade cerebral. Nessa fase, a mente é extremamente sensível a sons, entonações e estruturas linguísticas, o que permite adquirir fluência com naturalidade, inclusive na pronúncia e na espontaneidade.
"Complementarmente, o bilinguismo contribui para a chamada reserva cognitiva, um 'colchão de proteção' que torna o cérebro mais resistente a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer", diz o clínico geral e geriatra Paulo Camiz.
Pessoas bilíngues costumam apresentar sintomas de demência anos mais tarde do que monolíngues, mesmo com níveis semelhantes de atrofia cerebral. O uso contínuo de dois sistemas linguísticos mantém ativas as redes de atenção, memória e controle executivo, ajudando o cérebro a compensar perdas estruturais, destaca o médico.
Assim como estudar por mais anos protege o cérebro, o aprendizado de idiomas, principalmente, quando imerso em contexto e cultura, funciona como um escudo contra o envelhecimento cognitivo.
Confusão entre línguas? Só no começo
Quem começa a aprender dois idiomas ao mesmo tempo pode notar confusões, trocas de palavras ou misturas gramaticais, de forma especial entre línguas parecidas, como espanhol e português, por exemplo. "Esse fenômeno, conhecido como code-switching, é normal — e até esperado. Ele indica que os dois sistemas linguísticos estão ativos simultaneamente e que o cérebro ainda está ajustando os limites entre eles", diz a pediatra Cecília Gama.
Longe de ser um sinal de falha, esse comportamento mostra que o cérebro está trabalhando para organizar, classificar e adaptar o uso de cada idioma aos contextos certos. Crianças pequenas, em específico, são capazes de lidar com essa alternância sem prejuízo cognitivo, e tendem a se estabilizar naturalmente com o tempo.
A chave está no tipo de estímulo recebido. "Quanto mais rica, envolvente e significativa for a prática dos idiomas, com escuta ativa, leitura, brincadeiras, conversas reais e apoio afetivo, maior a chance de o cérebro construir redes linguísticas sólidas e duradouras", comenta a pediatra.
E embora a infância seja o momento ideal para esse tipo de aprendizagem, adultos também podem se beneficiar imensamente. A neuroplasticidade, explica o geriatra Paulo Camiz, permanece ao longo da vida e, com motivação, imersão e prática contínua, o aprendizado simultâneo de idiomas se torna não só possível, como profundamente transformador.
Fontes: Cecilia Gama, pediatra, neonatologista e coordenadora do núcleo de pediatria da Clínica Mantelli; Francisca Fernandes Braga Duailibe, psicóloga e diretora da Faculdade Anhanguera, de Palmas; Gabriela Brito de Castro, neuropsicóloga e professora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, de Goiânia; e Paulo Camiz, clínico geral, geriatra, professor da USP e membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês.
