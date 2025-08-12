Dente quebrado não doía, mas homem acabou com abscesso cerebral grave

Foi encontrado um abscesso de três centímetros no seu cérebro. O abscesso é um cisto cheio de pus e outros resíduos do corpo, formado a partir de uma infecção causada mais frequentemente por bactérias, segundo informações da Rede D'Or São Luiz.

Médicos drenaram o líquido do interior do abscesso com sucesso. O estado de saúde de Graham começou a melhorar após esta primeira cirurgia.

Mas dias depois ele sofreu nova piora. O idoso foi diagnosticado com sepse, uma infecção generalizada. Este era um sinal preocupante para os médicos de que a infecção havia se espalhado pelo seu corpo por meio da corrente sanguínea e agora afetava outros órgãos.

Em nova cirurgia, médicos voltaram a drenar o abscesso. Graham ainda passou a tomar altas doses de antibióticos para combater a infecção.

Especialistas analisaram seu caso e concluíram que infecção veio de dente quebrado do idoso. "Foi bizarro porque eu não tinha nenhuma dor ou inchaço na minha boca para me dizer que havia algo errado", comentou o britânico em comunicado do hospital à imprensa.

O abscesso reduziu significativamente após a cirurgia e o tratamento, mas o homem ficou com sequelas da cicatrização. Graham passou seis semanas em recuperação no hospital e agora faz acompanhamento com fisioterapeutas. "Ele ainda tem problemas para se comunicar e se movimentar, mas estamos seguindo com a terapia e no caminho certo de voltar ao mais próximo do normal possível", comemorou Sue Bell.