Dente quebrado não doía, mas homem acabou com abscesso cerebral grave

Um britânico de 61 anos foi parar no hospital com um grave abscesso cerebral por causa de um dente quebrado que não doía e não exibia sinais de infecção.
O que aconteceu
Homem sentiu apenas uma forte dor de cabeça em março. Graham Bell colocava as malas no carro para passear em Gales com sua esposa, Sue, quando ela percebeu que seu rosto estava assimétrico, com olhos, nariz e canto da boca "caindo" em um lado, além do desconforto que ele experimentou naquela manhã.
No pronto-socorro, médicos descartaram um derrame, mas encontraram uma massa no seu cérebro dias depois. Ele foi levado imediatamente para uma cirurgia de urgência no hospital público The Walton Centre, em Liverpool, na Inglaterra.
Foi encontrado um abscesso de três centímetros no seu cérebro. O abscesso é um cisto cheio de pus e outros resíduos do corpo, formado a partir de uma infecção causada mais frequentemente por bactérias, segundo informações da Rede D'Or São Luiz.
Médicos drenaram o líquido do interior do abscesso com sucesso. O estado de saúde de Graham começou a melhorar após esta primeira cirurgia.
Mas dias depois ele sofreu nova piora. O idoso foi diagnosticado com sepse, uma infecção generalizada. Este era um sinal preocupante para os médicos de que a infecção havia se espalhado pelo seu corpo por meio da corrente sanguínea e agora afetava outros órgãos.
Em nova cirurgia, médicos voltaram a drenar o abscesso. Graham ainda passou a tomar altas doses de antibióticos para combater a infecção.
Especialistas analisaram seu caso e concluíram que infecção veio de dente quebrado do idoso. "Foi bizarro porque eu não tinha nenhuma dor ou inchaço na minha boca para me dizer que havia algo errado", comentou o britânico em comunicado do hospital à imprensa.
O abscesso reduziu significativamente após a cirurgia e o tratamento, mas o homem ficou com sequelas da cicatrização. Graham passou seis semanas em recuperação no hospital e agora faz acompanhamento com fisioterapeutas. "Ele ainda tem problemas para se comunicar e se movimentar, mas estamos seguindo com a terapia e no caminho certo de voltar ao mais próximo do normal possível", comemorou Sue Bell.
Infecções na boca podem se espalhar por outras partes do corpo
Corpo não emite sinais de alerta em grande parte dos casos de infecções iniciadas na boca. Geralmente, os sintomas só aparecem quando a infecção já está mais forte, mas alguns sinais podem indicar que algo está errado. São eles:
- Gengiva inchada, avermelhada ou brilhante demais, que são sinais de gengivite;
- Sangramentos durante a escovação ou mastigação;
- Acúmulo de placa bacteriana e tártaro.
Um dente quebrado como o de Graham pode ainda estar exposto a bactérias em seu interior. Sem a higiene e o reparo adequado, ele pode infeccionar e levar à necrose pulpar, a morte do nervo. Em alguns casos, há um alívio temporário da dor, mas o foco infeccioso não foi tratado e as bactérias podem se espalhar, segundo a instituição de pesquisa americana Cleveland Clinic.
Uma gengiva inflamada ou um problema periodontal [do tecido de sustentação dos dentes] também podem levar a uma infecção mais séria. "Por meio da corrente sanguínea, essas bactérias podem ir para onde quiserem. Mas os locais mais comuns em que elas se alojam são no coração, pulmão e rins", explicou a VivaBem em 2017 o odontologista Danillo Guimarães, especializado em periodontia pela Universidade Federal de Uberlândia.
Procedimentos odontológicos, feridas não tratadas, má higiene, tabagismo e até genética podem facilitar a proliferação das bactérias. O primeiro caso foi o da modelo Renata Banhara, em que uma bactéria que se alojou em seus dentes após o tratamento de canal se espalhou para os seios da face e chegou ao cérebro. Já o ex-Dominó Ricardo Bueno morreu em 2017 após um abcesso dentário que levou à sepse.
Portanto, é importante um acompanhamento adequado após procedimentos na boca. Além disso, são recomendadas boa higiene, visitas regulares ao dentista e retorno ao sinal de qualquer desconforto ou problema.
*Com informações de matéria publicada em 23/11/2017.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.