Como ganhar glúteos: 8 exercícios e dicas para o bumbum crescer

Localizados entre a cintura e a parte superior da coxa, os glúteos são um grupo muscular essencial para a locomoção e a estabilidade corporal. Eles são formados por três músculos principais: glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Juntos, participam de funções como estender e flexionar o quadril, girar externamente o fêmur e controlar a abertura e fechamento das coxas.

Apesar da fama estética, o bumbum é uma engrenagem funcional do corpo. Ele sustenta a postura, ajuda a manter a coluna estável, protege contra dores lombares e garante potência nos movimentos de membros inferiores. Atletas de modalidades como corrida, ciclismo, futebol e tênis dependem dessa musculatura para ter mais força e prevenir lesões em quadris e joelhos.

Por que treinar vai além da estética

Os glúteos são parte do core — conjunto de músculos que engloba abdome, lombar, pelve e quadril —, uma central de força que transfere energia para praticamente todos os movimentos. Fortalecê-los reduz o risco de sobrecarga na lombar e melhora a eficiência de movimentos básicos do dia a dia, como subir escadas ou levantar objetos.