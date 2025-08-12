Como a falta de sono pode levar ao ganho de peso

Dormir mal impacta no ritmo do corpo

O motivo vai além da preguiça do dia seguinte. Nosso sono é regido por um maestro invisível: o ritmo circadiano. Ele depende da luz, da temperatura corporal e de uma orquestra hormonal que entra em colapso quando trocamos o dia pela noite.

Dormir durante o dia, com luminosidade, não tem o mesmo efeito fisiológico do que dormir à noite. A retina continua captando luz, e isso confunde o hipotálamo — responsável por regular o ritmo circadiano. Isso gera um estresse crônico que altera o equilíbrio hormonal. Caem os níveis de leptina (hormônio da saciedade) e sobem os de grelina (que aumenta o apetite), desencadeando uma reação em cadeia que afeta o controle da fome, do gasto energético e da regulação do peso.

Imagem: Getty Images

Mas não é só isso. Já que ficamos mais tempos acordados do que deveríamos devido à privação do sono, nós gastamos mais energia, o que também aumenta o apetite.

Ciclo é vicioso

Além disso, pessoas com sobrepeso ou obesidade têm maior propensão a distúrbios respiratórios do sono, como o ronco e a apneia. Esses distúrbios causam microdespertares ao longo da noite, mesmo que a pessoa não perceba — e cada interrupção ativa mecanismos de estresse, aumentando a pressão arterial, acelerando a frequência cardíaca e bagunçando ainda mais o metabolismo. O corpo vive em estado de alerta crônico, o que, com o tempo, só contribui para o acúmulo de gordura e o desenvolvimento de doenças metabólicas.