Com soluços, Bolsonaro tem aval para fazer exames; quando quadro preocupa?

Susto, beber água devagar e segurar a respiração realmente funcionam para sarar o soluço. Levar um susto libera adrenalina, que pode reorganizar os comandos musculares e interromper o espasmo. Prender a respiração aumenta a concentração de CO2 no sangue, o que faz o cérebro tentar restaurar a respiração normal, neutralizando o soluço. Beber água gelada ou engolir repetidamente estimula nervos envolvidos no reflexo e força o corpo a reiniciar o sistema, fazendo o diafragma trabalhar normalmente.

Apesar de inofensivo, ele pode se tornar um problema para a saúde se for repetitivo. Quando persiste por mais de 48 horas ou atrapalha funções básicas como comer, dormir e falar, é hora de investigar.

Pode até ser caso de cirurgia em casos mais raros. O tratamento vai depender do que está por trás do problema: pode envolver desde medicamentos (relaxantes musculares, antieméticos e até antipsicóticos) até manobras físicas específicas, como a de Valsalva (forçar a expiração com a boca e o nariz fechados) ou massagens em áreas nervosas sensíveis.

Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano —a sétima desde a facada que sofreu nas eleições de 2018. O político está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Os exames deverão ocorrer no dia 16 de agosto, no Hospital DF Star, em Brasília. São eles: coleta de sangue para realização de exames diversos; coleta de urina; endoscopia digestiva alta em função de CID 10 K20 (esofagite); tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve; ecocardiograma transtorácico; e exames de ultrassonografia.

*Com informações de reportagem de agosto de 2025.