Anda estressado? Veja 9 chás que ajudam a acalmar

Um dia ruim pode começar com um tropeço e terminar com a sensação de que nada deu certo. O corpo responde com tensão muscular, coração acelerado, pensamentos correndo em disparada. Nessas horas, desacelerar é essencial. Entre as estratégias possíveis, um ritual simples e ancestral ainda conquista espaço: preparar uma xícara de chá.

Diversas ervas medicinais contêm compostos que atuam no sistema nervoso central, favorecendo o relaxamento e melhorando a qualidade do sono. Flavonoides, polifenóis, catequinas e óleos essenciais estão entre as substâncias responsáveis por esse efeito. Estudos indicam que esses fitonutrientes interagem com neurotransmissores, como o GABA — principal neurotransmissor depressor do sistema nervoso central —, reduzindo a atividade neuronal e promovendo sensação de tranquilidade.

Não é remédio -- e nem substitui um

Apesar dos benefícios, os chás têm efeito suave e não substituem tratamentos médicos. Sua ação varia conforme a espécie da planta e a concentração dos compostos ativos. Quando usados de forma equilibrada, podem ajudar a induzir o sono, reduzir sintomas de ansiedade e de estresse. Em excesso, no entanto, podem provocar desconforto gastrointestinal, náuseas e diarreia.