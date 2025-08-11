Por que você não emagrece, mesmo fazendo tudo certo? Conheça motivos

Você treina com regularidade, controla a alimentação e segue à risca o que dizem sobre estilo de vida saudável, mas o número na balança permanece o mesmo. A frustração é comum e, com ela, surge a pergunta inevitável: "O que mais falta para eu conseguir emagrecer?"

Apesar de parecer simples na teoria, o processo de emagrecimento envolve variáveis que vão muito além da equação "comer menos e se exercitar mais". Em muitos casos, há fatores silenciosos que comprometem os resultados, mesmo quando há esforço e disciplina.

Se você sente que está fazendo tudo certo (mas de verdade), e ainda assim não vê progresso, é hora de olhar com mais profundidade. A seguir, VivaBem investiga os principais motivos que podem estar impedindo sua perda de peso e mostra por onde começar a corrigir o rumo. Afinal, entender o que está por trás da dificuldade é o primeiro passo para uma mudança real e duradoura.