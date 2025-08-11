Não se engane: pasta de amendoim e outras 'armadilhas' ao consumir proteína

É provável que você já tenha se perguntado se está consumindo proteína suficiente no dia a dia. Mas, além de se preocupar com a quantidade, é fundamental prestar atenção à distribuição desse nutriente ao longo das refeições e evitar alguns erros simples que podem prejudicar sua absorção e reduzir os benefícios para o organismo.

Vale lembrar que o consumo de proteína, seja em suplementos ou na alimentação, virou tendência entre quem busca saúde, ganho muscular e controle do peso. No entanto, além de manter músculos e ossos, a proteína é essencial para a digestão, regulação hormonal e para aumentar a sensação de saciedade.

A seguir, veja algumas atitudes que podem ser "armadilhas" no consumo de proteínas.