Alimentação

Não se engane: pasta de amendoim e outras 'armadilhas' ao consumir proteína

Samantha Cerquetani
Colaboração para VivaBem
Pasta de amendoim pode ser uma 'pegadinha'; consumo requer cuidado
Imagem: Getty Images/iStockphoto

É provável que você já tenha se perguntado se está consumindo proteína suficiente no dia a dia. Mas, além de se preocupar com a quantidade, é fundamental prestar atenção à distribuição desse nutriente ao longo das refeições e evitar alguns erros simples que podem prejudicar sua absorção e reduzir os benefícios para o organismo.

Vale lembrar que o consumo de proteína, seja em suplementos ou na alimentação, virou tendência entre quem busca saúde, ganho muscular e controle do peso. No entanto, além de manter músculos e ossos, a proteína é essencial para a digestão, regulação hormonal e para aumentar a sensação de saciedade.

A seguir, veja algumas atitudes que podem ser "armadilhas" no consumo de proteínas.

Focar apenas apenas no whey protein ou barras hiperproteicas

Barra de proteína não deve substituir alimentos in natura
Imagem: iStock

Um erro comum é depender quase exclusivamente de suplementos, como whey protein e barras proteicas, deixando de lado fontes naturais e variadas de proteína.

Substituir refeições por shakes ou barras, principalmente sem orientação profissional, pode reduzir o consumo de fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes encontrados em alimentos integrais. Além disso, o uso frequente desses produtos e o consumo elevado de aditivos podem representar riscos à saúde a longo prazo.

Concentrar toda a ingestão de proteína em uma única refeição

Consumir a maior parte da proteína em apenas uma refeição pode reduzir seus benefícios para o funcionamento do corpo e para a construção muscular. O organismo tem uma capacidade limitada de utilizar proteína de forma eficiente por refeição, em média até 0,4 g por quilo de peso corporal.

Quantidades acima desse valor tendem a ser eliminadas, sem contribuir para a síntese muscular. Fracionar a ingestão de proteína em pelo menos três refeições ao longo do dia estimula melhor a síntese proteica e aumenta a saciedade, o que auxilia na perda de peso.

Investir na pasta de amendoim

Pasta de amendoim "esconde" gordura e calorias
Imagem: iStock

Embora contenha proteína, a pasta de amendoim é composta principalmente por gordura. Duas colheres de sopa fornecem cerca de 8 g de proteína, mas também oferecem 16 g de gordura e mais de 180 kcal. Muitas pessoas consomem esse alimento acreditando que estão apenas reforçando a ingestão proteica, quando, na verdade, estão aumentando o aporte calórico e de gordura.

Além disso, é comum que as versões industrializadas contenham açúcar, sal e óleos hidrogenados. Apesar de poder fazer parte de uma alimentação equilibrada, a pasta de amendoim deve ser consumida com moderação.

Exagerar na dose

Um erro comum é consumir proteína em excesso, acreditando que trará mais benefícios. Porém, o excesso pode levar ao ganho de gordura corporal, já que a proteína também fornece calorias. Para adultos sedentários, a recomendação diária varia de 0,8 a 1,2 g por quilo de peso e para atletas, pode chegar a 3 g, conforme os objetivos.

O consumo excessivo pode sobrecarregar os rins e fígado, causar desidratação, desconforto digestivo e aumentar o risco de cálculos renais. Além disso, prejudica o equilíbrio nutricional, reduzindo fibras, carboidratos e vitaminas essenciais.

Esquecer das proteínas vegetais

Proteínas vegetais também importam!
Imagem: Getty Images/iStockphoto

Ignorar as proteínas de origem vegetal também não é recomendado, pois elas também fornecem nutrientes importantes, como fibras, antioxidantes e compostos fitoquímicos.

Alimentos como feijão, lentilha, grão-de-bico, cereais integrais, sementes e oleaginosas diversificam a alimentação e melhoram a saúde do intestino, equilibram o colesterol e contribuem para o controle da glicose no sangue.

Diminuir o consumo de proteínas na terceira idade

Com o avanço da idade, é comum ocorrer uma perda gradual de massa muscular, condição conhecida como sarcopenia. Para preservar a força, a mobilidade e o bom funcionamento do corpo, a ingestão adequada de proteínas torna-se essencial. Esse nutriente também é importante para a saúde óssea, para o fortalecimento do sistema imunológico e para a recuperação após doenças ou cirurgias. Por isso, em pessoas idosas a recomendação é manter o consumo de proteínas de qualidade.

Comer carne processada

Consumir regularmente carnes processadas para obter proteína não é uma escolha saudável. Apesar de conterem proteínas, alimentos como salsicha, presunto, linguiça, bacon e salame apresentam quantidades elevadas de sódio, gorduras saturadas e aditivos, como conservantes, que são prejudiciais quando consumidos em excesso.

O consumo regular desses itens está associado ao aumento do risco de problemas de saúde, como doenças do coração, pressão alta, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer, como o de intestino.

Não se hidratar adequadamente

Deixar de beber água pode detonar sua dieta
Imagem: Reprodução/Krzysztof Puszczynski/Raw Pixel

Deixar de se hidratar adequadamente ao consumir proteínas pode comprometer o funcionamento do organismo. A água contribui para a digestão, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos produzidos pelo metabolismo das proteínas, como a ureia.

Quando a ingestão de líquidos é insuficiente, os rins ficam sobrecarregados e a utilização eficiente das proteínas pelo corpo fica prejudicada. Além disso, a desidratação pode dificultar a recuperação muscular e reduzir o desempenho físico. Por isso, manter-se bem hidratado é importante para garantir que as proteínas sejam aproveitadas de forma eficaz e para preservar a saúde de forma geral.

Reduzir a quantidade de carboidratos

Diminuir de forma exagerada o consumo de carboidratos para aumentar a ingestão de proteínas não é saudável, uma vez que ambos os macronutrientes têm funções essenciais no organismo. Os carboidratos são a principal fonte de energia, tanto para o cérebro quanto para os músculos. Reduzir o seu consumo causa cansaço, falta de disposição e comprometimento do desempenho físico e mental.

Cortar as gorduras saudáveis

Abandonar as gorduras saudáveis para focar exclusivamente nas proteínas pode ser prejudicial à saúde. Alimentos como abacate, azeite e oleaginosas ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis, na produção de hormônios e no fornecimento de energia, contribuindo para o equilíbrio nutricional do organismo.

Fontes: Rodrigo Pimentel, nutrólogo e chefe da Divisão de Gestão do Cuidado do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Hupes-UFBA (Universidade Federal da Bahia) da rede Ebserh; Carlos Alberto Werutsky, médico nutrólogo e do esporte e diretor do Departamento de Nutrologia Esportiva da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia); Rafael Ribeiro, professor do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo e Érica Oliveira, nutricionista do Hospital 9 de Julho.

