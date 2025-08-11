Pode ser transtorno: quando a birra da criança é algo mais sério

Diagnóstico precoce muda tudo

O diagnóstico do TOD não é simples. Quase toda criança, em algum momento, demonstra irritação, desobediência ou descontrole emocional —especialmente quando está cansada, com fome ou frustrada. A diferença está na frequência, intensidade e persistência dessas atitudes.

Uma criança com o transtorno irá demonstrar dificuldades comportamentais por um período de pelo menos seis meses, ter problemas na escola e para fazer amizades, além de ter seu funcionamento geral comprometido por suas atitudes desafiadoras.

O reconhecimento precoce, fundamentado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), é crucial para que se inicie o tratamento e se reduza o sofrimento envolvido.

O transtorno é mais comum entre meninos de 9 a 10 anos, mas as alterações comportamentais podem surgir entre os 4 e 6 anos e se intensificar na pré-adolescência. A condição pode acompanhar a pessoa até a vida adulta se não for tratada adequadamente. Além disso, há alta incidência de comorbidades: cerca de metade das crianças com TOD também apresenta TDAH, e há correlação com o autismo e o transtorno bipolar.

A origem do TOD ainda é incerta, mas teorias apontam para fatores genéticos, desequilíbrios neuroquímicos (como disfunção na produção de serotonina e dopamina) e ambientes familiares disfuncionais. Modelos parentais muito permissivos ou autoritários também podem contribuir.