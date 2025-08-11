Dentista, ela perdeu a mão após infecção: 'Isso não me impede de sonhar'

Mas, ao acordar, como profissional da saúde, já sabia: minha mão estava perdida. Estava preta, necrosada, sem chance de recuperação. Logo depois, percebi que também havia perdido os dedos dos pés.

A pergunta que me veio foi: o que eu vou fazer da vida? Como vou trabalhar?

Ainda internada, recebi vídeos de amigas mostrando que era possível trabalhar com uma mão só. Aquilo me encheu de ânimo. Contra todas as expectativas, voltei ao trabalho.

Comecei a postar minha rotina no Instagram e TikTok como forma de distração e desabafo. As pessoas queriam saber como eu atendia. No início, improvisava com o braço, a axila, inventava soluções.

Com a ajuda de um engenheiro, consegui minha primeira prótese de resina. Simples, mas funcional. Poder segurar o espelho odontológico novamente foi libertador.

Depois, uma vaquinha organizada por amigas me permitiu adquirir minha primeira prótese biônica, no valor de R$ 150 mil. Mais tarde, por meio de uma decisão judicial e com cobertura do plano de saúde, conquistei a segunda, ainda mais avançada, avaliada em R$ 350 mil.