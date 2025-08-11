Filha de Maíra Cardi opera amígdalas; todo mundo precisa tirá-las?

As infecções de repetição levam a uma resistência bacteriana pelo uso excessivo de antibióticos. Então, se de fato for um quadro recorrente, é interessante pensar na possibilidade cirúrgica. Sem esquecer que o próprio antibiótico também diminui a imunidade do paciente e altera a flora bacteriana intestinal, matando também as bactérias boas de nosso intestino. Por isso, o uso do antibiótico deve ser associado ao uso de probióticos.

A melhor idade para a retirada das amígdalas é a partir dos quatro anos. Antes disso, o sistema imunológico das crianças ainda está em formação. Contudo, a decisão depende do estado clínico do paciente e, se houver necessidade, a cirurgia pode ser feita até em bebês.

Adultos também podem passar pelo procedimento por diversos motivos. São eles: apneia do sono, infecções repetitivas, mau hálito causado por restos de alimentos que se acumulam nas amígdalas, abscessos, tumores e febre reumática.

Alguns estudos sugerem que retirar as amígdalas pode intensificar o risco de doenças respiratórias, mas não há consenso entre os médicos. Enquanto alguns defendem que não há evidências científicas robustas que comprovem a relação da remoção das amígdalas com risco de doenças, outros acreditam que a cirurgia pode favorecer um aumento no número de faringites.

Como é a cirurgia

Ela consiste na retirada completa das amígdalas. A avaliação pré-operatória, claro, tem como intuito confirmar a indicação, o benefício da cirurgia e se o paciente está apto a realizar o procedimento com segurança por meio de exames.