É possível ter hipertrofia e ganho de força com exercícios isométricos?

Um estudo publicado no Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports revelou que é possível ganhar massa muscular apenas com essa modalidade, especialmente quando o músculo é mantido contraído no ponto mais alongado. A força também melhora, mas de forma específica: o ganho acontece principalmente no ângulo exato em que o exercício é realizado.

Isometria: o treino invisível que você já faz sem perceber

A palavra vem do grego —"medida igual"— e descreve bem a ideia: o músculo não encurta nem alonga, mas trabalha com força constante. Isso acontece no dia a dia mais do que se imagina. Carregar um bebê no colo ou segurar uma sacola pesada já é, tecnicamente, um exercício isométrico.

Na academia, a isometria está no pilates, na ioga, no funcional e até na musculação tradicional, seja apenas com o peso do corpo ou com resistências externas como halteres, elásticos e máquinas. Pode ser adaptada para bases instáveis, como bolas e bosus, adicionando o treino de equilíbrio.

Sessões comuns envolvem de três a quatro séries, mantendo a posição por alguns segundos até mais de um minuto. Há também protocolos que combinam fases estáticas e dinâmicas para acionar mais fibras musculares e turbinar a síntese proteica.