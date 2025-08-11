Dieta de Ralph Fiennes: como ator de Voldemort ficou musculoso aos 62

Com a expectativa de vida aumentando, manter-se ativo após os 60 anos deixou de ser exceção para se tornar um objetivo cada vez mais buscado. Ralph Fiennes, famoso por interpretar o vilão Voldemort, da série de filmes "Harry Potter" e mais recentemente em destaque em produções como "Conclave", "Macbeth" e "Extermínio 3: A Evolução", é um exemplo desse compromisso.

Aos 62 anos, o ator apresenta um físico impressionante, fruto de uma década de treinos com o preparador Dan Avasilcai, ex-fisiculturista e treinador da Muscle Works Gym, em Londres. O trabalho começou sem metas específicas, mas evoluiu para preparações rigorosas para papéis que exigiam força, agilidade e baixo percentual de gordura.

Treinos de alta intensidade e rotina precisa

Para chegar à forma necessária para viver Odisseu em "O Retorno", que estreia em setembro no cinema e é baseado na obra de Homero, Fiennes reduziu seu percentual de gordura a 5%, com treinos diários às 5h30 da manhã, trabalho de musculação segmentado por grupos musculares, circuitos funcionais e corrida em subida no fim do dia.