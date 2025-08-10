Já ouviu falar no 'detox de vermes'? É bom tomar cuidado com essa trend

Parasitoses são mais comuns na infância, mas acometem pessoas de todas as idades. Elas afetam um em cada quatro indivíduos (24% da população global) e, no Brasil, a prevalência é de cerca de 45%. A região Norte é a que apresenta maior número de infecções (58%), segundo dados publicados na Revista Brasileira de Medicina Tropical.

Por que 'detox de vermes' não funciona?

Não há evidências científicas sobre eficácia e segurança. Pílulas, alimentos ou sucos vendidos para prevenção ou tratamento de verminoses devem ser vistos com desconfiança. "O corpo humano médio contém cerca de 50 trilhões de células humanas e 40 trilhões de células não humanas, incluindo bactérias, fungos e pequenos vermes que não apenas coexistem pacificamente, mas também exercem funções protetoras contra diversas doenças", disse Gerson Salvador, infectologista do Hospital Universitário da USP, à coluna de Mariana Varella.

O organismo tem sistema detox próprio. Ele é gerenciado por órgãos como o fígado, rins, sistema gastrointestinal, pele e pulmões. A adoção de um padrão alimentar saudável e a prática de atividades físicas seriam o bastante para garantir seu bom funcionamento.

Além de ineficientes, produtos vendidos como "detox" podem causar efeitos adversos. Sem evidência de doenças parasitárias, utilizar medicamentos e produtos, mesmo que naturais, pode causar impacto no controle de doenças infecciosas e autoimunes. Quem busca esse tipo de tratamento pode ter outras doenças intestinais que nada tenham a ver com verminoses, mas que causem sintomas semelhantes, como doenças inflamatórias intestinais.

Como prevenir verminoses?

O Ministério da Saúde recomenda os seguintes hábitos: