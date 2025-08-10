Já ouviu falar no 'detox de vermes'? É bom tomar cuidado com essa trend

A modelo e apresentadora alemã Heidi Klum disse recentemente que ela e o marido começaram um processo de "desparasitação". Em entrevista ao jornal The Wall Street Journal, ela comentou que tem visto muito sobre o assunto no Instagram e se sente "atrasada", porque nunca tinha feito o "tratamento". Mas a menos que você tenha doenças causadas por vermes, o uso frequente de vermífugos ou produtos vendidos como "detox" podem causar efeitos adversos.
O que são verminoses?
Verminoses são as doenças causadas por parasitas. Esses microrganismos estão presentes na natureza e, para sobreviverem, precisam de organismos mais complexos —como os dos humanos—, que são definidos como hospedeiros.
Entre as doenças, estão ancilostomose (amarelão), ascaridíase (lombriga) e esquistossomose (barriga d'água). Elas podem ser adquiridas por meio da ingestão de alimentos e/ou água contaminados, ou pelo contato (inclusive com os pés) com fezes de uma pessoa ou animal infectado.
Parasitoses são mais comuns na infância, mas acometem pessoas de todas as idades. Elas afetam um em cada quatro indivíduos (24% da população global) e, no Brasil, a prevalência é de cerca de 45%. A região Norte é a que apresenta maior número de infecções (58%), segundo dados publicados na Revista Brasileira de Medicina Tropical.
Por que 'detox de vermes' não funciona?
Não há evidências científicas sobre eficácia e segurança. Pílulas, alimentos ou sucos vendidos para prevenção ou tratamento de verminoses devem ser vistos com desconfiança. "O corpo humano médio contém cerca de 50 trilhões de células humanas e 40 trilhões de células não humanas, incluindo bactérias, fungos e pequenos vermes que não apenas coexistem pacificamente, mas também exercem funções protetoras contra diversas doenças", disse Gerson Salvador, infectologista do Hospital Universitário da USP, à coluna de Mariana Varella.
O organismo tem sistema detox próprio. Ele é gerenciado por órgãos como o fígado, rins, sistema gastrointestinal, pele e pulmões. A adoção de um padrão alimentar saudável e a prática de atividades físicas seriam o bastante para garantir seu bom funcionamento.
Além de ineficientes, produtos vendidos como "detox" podem causar efeitos adversos. Sem evidência de doenças parasitárias, utilizar medicamentos e produtos, mesmo que naturais, pode causar impacto no controle de doenças infecciosas e autoimunes. Quem busca esse tipo de tratamento pode ter outras doenças intestinais que nada tenham a ver com verminoses, mas que causem sintomas semelhantes, como doenças inflamatórias intestinais.
Como prevenir verminoses?
O Ministério da Saúde recomenda os seguintes hábitos:
Lave bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro;
Não evacue próximo e nas águas de rios, açudes e lagos;
Beba água filtrada ou fervida;
Lave bem os alimentos e armazene-os corretamente;
Não ande descalço;
Cuide da higiene.
