Lobeira e caraguatá: frutos do Cerrado são ricos em proteínas e carboidrato

Enquanto a proteína é macronutriente fundamental para a constituição dos órgãos e ajuda na manutenção dos músculos, o carboidrato é sinônimo de energia e disposição. "Alguns dos teores desses nutrientes são comparáveis aos encontrados em frutas comerciais", afirma o biólogo.

Novas pesquisas devem ser feitas para determinar a quantidade de micronutrientes, isto é, vitaminas e sais minerais, bem como de fitoquímicos e outros compostos potencialmente benéficos. "A população de outras regiões precisa conhecer a riqueza das espécies nativas do Cerrado", diz o nutricionista Leandro Baptista, do Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), unidade pública em Goiânia gerida pelo Einstein Hospital Israelita.

O nutricionista enfatiza a importância de contar com mais opções no cardápio do dia a dia e combater a monotonia alimentar, aumentando a oferta de nutrientes. "E, cada vez mais, vale incentivar o consumo de frutas, especialmente em um momento em que elas têm sido envolvidas em fake news", afirma Baptista.

A frutose é um dos principais alvos da desinformação. Em excesso, esse tipo de açúcar pode desencadear distúrbios metabólicos e favorecer o ganho de peso. Entretanto, o problema não está nas frutas: está relacionado com a frutose encontrada em produtos ultraprocessados, caso de refrigerantes, achocolatados, sucos de caixinha, entre outros.

Prazer, frutos do Cerrado

O conhecimento sobre as variedades nativas ainda valoriza as tradições alimentares. E esse tipo de movimento chama a atenção para a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis, o que é urgente no Cerrado, um dos biomas que mais sofre com desmatamentos.