Mulheres morrem mais por pressão alta associada ao álcool, aponta estudo

Outra conclusão importante do estudo é que mais de 60% das mortes por hipertensão relacionadas ao consumo excessivo de álcool ocorreram entre mulheres. E, nos períodos analisados, esse tipo de mortalidade cresceu mais entre elas.

Para o cardiologista Israel Guilharde, do Hospital Municipal Iris Rezende Machado - Aparecida de Goiânia, unidade pública em Goiás administrada pelo Einstein Hospital Israelita, os dados demonstram que a hipertensão ainda é um desafio e que a relação entre saúde e bebida alcoólica precisa ser repensada.

"Se a ingestão de álcool é um fator que podemos controlar, por que não abraçar essa chance de transformar esses números? Mais do que causar temor, essa informação deve nos obrigar a fazer escolhas que nos levem a um futuro mais saudável", avalia o médico.

Os prejuízos causados pelo consumo exagerado de bebida alcoólica a indivíduos hipertensos são diversos. Uma das razões é que o álcool, quando consumido em excesso, pode "acelerar" o sistema nervoso, o que leva o coração bater mais rápido e, consequentemente, provoca a contração dos vasos sanguíneos, elevando a pressão arterial.

Outro fator é que a bebida alcoólica pode afetar diretamente os vasos, tornando-os menos flexíveis, o que dificulta o fluxo do sangue. "E para quem já está tratando a pressão, é importante saber que o álcool pode interferir na ação dos medicamentos, diminuindo sua eficácia", informa Guilharde. "Não podemos esquecer também do efeito cumulativo: quem bebe demais com frequência tende a ganhar peso, dormir mal, acumular gordura visceral —todos esses são fatores que pioram a hipertensão."

Por que as mulheres são mais afetadas?

O achado de que mais mulheres morreram em decorrência do consumo excessivo de álcool pode ser explicado por uma combinação de fatores. "Biologicamente, as mulheres metabolizam o álcool de forma diferente, o que pode levar a uma concentração mais alta no sangue, mesmo com a mesma quantidade de bebida", explica o cardiologista.