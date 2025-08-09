Criança ou bebê com garganta inflamada: que remédio dar e como aliviar?

Com a chegada do frio, todos os anos é a mesma coisa: crianças doentes e hospitais lotados. A lista de motivos que contribui para isso é imensa, sendo uma delas a inflamação de garganta. Ao receber o diagnóstico dos filhos, os pais querem saber como aliviar e tratar o problema, mas é necessário primeiramente identificar algumas questões, como etiologia, faixa etária e outros sinais.

Em bebês e crianças de até 3 anos, as inflamações de garganta são comumente causadas por vírus e podem vir acompanhadas de sintomas como febre, choro excessivo, irritabilidade, dores de garganta, de ouvido, de cabeça, coriza, tosse, aftas, salivação excessiva, perda de apetite, dor e dificuldade para engolir, ingerir líquidos e se alimentar, entre outros.

Em crianças a partir de 4 anos, a inflamação de garganta ainda decorre de quadros virais, mas as infecções provocadas por bactérias ocorrem de maneira mais frequente do que naquelas abaixo dessa idade. Nesses casos, os principais sintomas são febre alta, vômitos, dor abdominal, dor de garganta com formação de placas de pus nas amígdalas e ínguas dolorosas no pescoço etc.