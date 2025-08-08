Você pode prejudicar sua saúde ao deixar o celular nestes 10 lugares

Indispensável no dia a dia, o celular transita por todo tipo de lugar, não é mesmo? Mas seria bom estabelecer limites. É que com esse hábito, podemos causar, sem saber, uma série de problemas de saúde, inclusive em quem amamos. E não pense que usar o celular apenas dentro de casa, ou só no fim do dia, ou em momentos particulares, é menos prejudicial.

Portanto, pelo bem-estar e segurança —e bom funcionamento do seu aparelho—, veja a seguir quais são os locais considerados pelos médicos inapropriados e inseguros para se utilizar e deixar o celular e os prejuízos de não se atentar a isso.

O uso incontrolado do aparelho pode, por exemplo, facilitar contágios por microrganismos, insônia, queimaduras e até infertilidade.