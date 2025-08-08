Você pode prejudicar sua saúde ao deixar o celular nestes 10 lugares

Indispensável no dia a dia, o celular transita por todo tipo de lugar, não é mesmo? Mas seria bom estabelecer limites. É que com esse hábito, podemos causar, sem saber, uma série de problemas de saúde, inclusive em quem amamos. E não pense que usar o celular apenas dentro de casa, ou só no fim do dia, ou em momentos particulares, é menos prejudicial.
Portanto, pelo bem-estar e segurança —e bom funcionamento do seu aparelho—, veja a seguir quais são os locais considerados pelos médicos inapropriados e inseguros para se utilizar e deixar o celular e os prejuízos de não se atentar a isso.
O uso incontrolado do aparelho pode, por exemplo, facilitar contágios por microrganismos, insônia, queimaduras e até infertilidade.
1. No colo
O celular manuseado sobre as coxas, quando se está sentado, gera uma inclinação da cabeça para baixo, sobrecarregando a coluna cervical. Como consequência, dores locais surgem e se não tratadas podem evoluir para a chamada síndrome do pescoço de texto, uma lesão nessa região por esforço repetitivo, acompanhada por tensão muscular, rigidez e discos herniados.
2. Dentro do sutiã
Há estudos que correlacionam o hábito de manter o celular por horas, durante anos, dentro do sutiã, com o desenvolvimento de câncer de mama em mulheres jovens. Atualmente, contudo, não há conclusões definitivas sobre os efeitos da exposição à radiação eletromagnética. Mas é sabido que se o celular esquentar pode causar queimadura, proliferação bacteriana e assadura.
3. No bolso da calça
A maioria dos homens carrega o celular assim, mas, segundo a ciência, existem riscos, como de ferimentos (o celular pode quebrar ao sofrer um impacto, ou a pessoa cair), limitação dos movimentos e dores locais e infertilidade por exposição à radiação e aumento do calor local. Bastaria manter o aparelho próximo dos testículos alguns centímetros por tempo prolongado.
4. Ao lado da cama
Notificações, chamadas, vibrações, luz azul de alta intensidade, tudo isso que o celular emite pode desequilibrar a produção de melatonina (hormônio cuja função é regular o relógio biológico do organismo), prejudicando a facilidade em o corpo relaxar e dormir no período noturno. O celular se usado no escuro também causa cansaço, ressecamento e irritação ocular.
5. Embaixo do travesseiro
Também não resolve muito tirar o celular do lado da cama e colocá-lo embaixo do travesseiro. Você até pode reduzir alguns desconfortos relacionados à iluminação e ao barulho, mas pode se colocar em sério perigo, pois o aparelho pode superaquecer e causar um incêndio ou choque fatal, principalmente se conectado ao carregador e em ocasiões de chuva.
6. No banheiro
Quem costuma se sentar no vaso sanitário com o celular, por passar vários minutos nessa posição, pode acabar desenvolvendo hemorroidas (inchaço e inflamação das veias ao redor do ânus e reto que causam dor e sangramento) em razão do aumento da pressão ao evacuar. Sem contar que o aparelho fica contaminado, tanto pelo manuseio, como após se dar a descarga.
7. Na pia da cozinha
Celulares circulam por todo tipo de ambiente e para se ter ideia são dez vezes mais sujos do que uma privada e podem carregar até 23 mil fungos e bactérias causadores de doenças, entre as quais intoxicações alimentares. Por isso, higienize seu aparelho com frequência e ao preparar comida não o deixe apoiado sobre a pia da cozinha.
8. Na mesa de refeições
Da pia para a mesa onde se come, o celular pode atrapalhar a concentração e dessa maneira a percepção de sabor dos alimentos, a mastigação e deglutição corretas (principalmente se estiver em uso para conversas) e, por fim, a saciedade. Também pode induzir à ansiedade, fazendo a pessoa comer depressa e engolir bastante ar, vindo a sofrer depois com gases.
9. No carrinho de bebê
A OMS recomenda que bebês de até 2 anos não tenham acesso a telas, que podem influenciar no atraso do desenvolvimento de diversas habilidades mentais e cognitivas. Celular como brinquedo em carrinho de criança também prejudica os olhos, sono, articulações e facilita contágios e eletrocussão, se conectados e levados à boca.
10. No carro, sem suporte
O risco de saúde mais consistente associado ao uso do celular dentro do carro é a distração ao dirigir e os acidentes com veículos e pedestres. Acoplar o aparelho em algum tipo de suporte, como o que gruda no vidro, não é proibido. Mas atenção com o celular solto sobre o painel de instrumentos, próximo ao câmbio e ao volante, pois compromete a condução e acarreta multa.
Fontes: Alex Meller, urologista da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Júlio Barbosa, médico pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e neurocirurgião; Nelson Douglas Ejzenbaum, pediatra da AAP (Academia Americana de Pediatria); e Omar Assae, oftalmologista do Hospital Cema (SP).
* Com informações de reportagem publicada em 17/08/2023
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.