'Sentia algo diferente': eles descobriram que filha tem síndrome ultrarrara

Quando Helena nasceu, teve dificuldades para mamar. A equipe médica do hospital usou uma estratégia para ajudar a bebê: introduziram o leite com ajuda de um copinho. Mas a bebida acabou voltando pelo nariz dela. Foi assim que descobriram uma fenda palatina, que é um buraco entre o céu da boca e o nariz.
Os pais nem imaginavam, mas este já era um dos sintomas da doença considerada ultrarrara de Helena, hoje com sete anos. O diagnóstico da síndrome de Skraban-Deardorff só foi revelado em 2021, quando ela tinha quatro anos.
'Foi apavorante, mas não trocaria por nada'
Em comum, as doenças raras têm um caminho longo até o diagnóstico. Depois, um alívio seguido de luto: a maternidade ou paternidade passam por um processo de quebra de expectativas. Com Helena, a trajetória foi parecida.
Ainda bebê, além de ser mais "molinha", a criança apresentava alguns atrasos no desenvolvimento, de acordo com a mãe, a contadora Mariele Abieri Nigra, 35. "Com 10 meses de vida, começamos a investigação. A gente sentia que tinha algo de diferente, ela não tinha interesse em pegar as coisas", conta.
Os pais faziam acompanhamento com pediatra. "A Helena sempre alcançava os marcos do desenvolvimento no limite das idades. Um exemplo é a criança começar a ficar sentada. Foi tudo sempre no limite", explica o pai Ednir Nigra, 35.
O diagnóstico da doença só veio quando uma médica geneticista sugeriu exames específicos para Helena. Depois de alguns testes sem um resultado definido, eles tentaram o painel de exoma, exame que realiza o sequenciamento e a análise de aproximadamente 20 mil genes do genoma humano.
"Detectamos a mutação no gene WDR26, responsável pelos sintomas da síndrome de Skraban-Deardorff", relembra o pai, que é engenheiro em Campinas (SP). A doença ultrarrara foi descrita pela primeira vez em 2017 e é caracterizada por atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, convulsões, sintomas neurológicos e algumas características faciais sutis.
Helena, por exemplo, tinha muita dificuldade para se alimentar nos primeiros anos de vida, estava sempre magrinha. Mariele lembra da fase com muita angústia.
Tinha um caderninho em que eu marcava quantos ml ela mamava. Era apavorante, agoniante. A gente usava um leite hipercalórico quando ela era bebê —e ainda usamos porque ela é magrinha. Não entendia o que estava acontecendo. Foi tudo muito intenso.
Se eu pudesse pedir uma nova chance para ter outra filha, não trocaria por nada. É algo que costumo falar. Eu amo a Helena do jeito que ela é, com todas as diferenças. Aprendo muito sobre amor e paciência. Sei que aprendo mais do que tenho a ensinar. Mariele Abieri Nigra
Mariele sabe que a situação não é fácil. Helena depende dos pais para realizar as tarefas básicas —e está evoluindo com auxílio de terapias complementares. "É um aprendizado que nos fortalece. Movo céus e terra para proporcionar o que ela precisar, para ela receber tudo o que tem direito como uma criança com deficiência", diz a contadora.
'Preocupações com o futuro existem, mas prefiro viver o presente'
Do alívio do diagnóstico à preocupação com o futuro, Ednir conta que prefere aproveitar o "agora" com a filha. O casal participa de um grupo com outros pais com filhos com a mesma síndrome, em que todos relatam a insegurança para os próximos anos.
Sabemos que existe essa insegurança com isso porque eles são dependentes da gente, mas temos de viver o presente com eles. Não sabemos o que será daqui 10, 15 anos. Temos de curtir o momento do jeito deles, que são únicos. Ednir Nigra
Com a síndrome e o autismo diagnosticados, Helena continua fazendo sessões com fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) —e também vai à escola, onde tem uma cuidadora específica para ela. Desde bebê, apresenta evoluções importantes: consegue andar e identificar objetos, aprendeu as vogais e consoantes, além de números.
"Ela é não verbal, mas não teve condição motora afetada, e não evoluiu com epilepsia. Consideramos uma benção porque poderia ter acontecido", diz Ednir.
Nossa experiência de sete anos com a Helena ajuda a repassar mais informações para outros pais vivendo o mesmo que nós. Ednir Nigra
Descobrir o nome da síndrome não muda a situação, mas traz clareza para o futuro, mesmo sem saber ao certo a direção da doença.
Entenda a síndrome de Skraban-Deardorff
A doença genética é considerada ultrarrara. A incidência estimada, no mundo, é de cerca de 1 para 200 mil/300 mil nascidos, de acordo com Fernando Kok, neuropediatra, geneticista e diretor médico do laboratório Mendelics. "A síndrome ocorre por um acidente genético, que pode acontecer com qualquer pessoa. Não é 'culpa' de nenhum dos pais", explica o médico.
A mutação ocorre no gene WDR26. Caracteriza-se por atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, convulsões, sintomas neurológicos e sutis diferenças faciais. É possível que o paciente apresente alguns dos sinais da doença, não necessariamente todos eles.
Embora seja uma doença genética, é uma mutação que não é herdada dos pais. Os riscos de os pais terem outra criança com a síndrome é baixo. Falo isso porque, às vezes, eles querem ter mais um filho. Neste caso, é importante buscar aconselhamento genético. Fernando Kok, geneticista
A síndrome foi descrita pela primeira vez em 2017, nos Estados Unidos. Médicos do Hospital Infantil da Filadélfia identificaram 15 indivíduos com mutações em um gene específico, e todos compartilhavam um conjunto semelhante de sintomas.
Não existe um tratamento específico para a doença. A indicação é fazer acompanhamento com médicos, como geneticista, neurologista, pediatra, além de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outras.
O especialista explica que é importante que doenças raras "saiam das sombras". Por mais que ter um nome não mude exatamente o diagnóstico do paciente, Kok diz que facilita a organização dos pais. "Essa união entre familiares que descobrem a doença rara ajuda a impulsionar conhecimento, além de servir de apoio entre os pais, para que eles troquem estratégias de manejo para enfrentar crises com os filhos."
Fonte adicional: Children's Hospital of Philadelphia.
