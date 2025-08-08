'Sentia algo diferente': eles descobriram que filha tem síndrome ultrarrara

"Detectamos a mutação no gene WDR26, responsável pelos sintomas da síndrome de Skraban-Deardorff", relembra o pai, que é engenheiro em Campinas (SP). A doença ultrarrara foi descrita pela primeira vez em 2017 e é caracterizada por atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, convulsões, sintomas neurológicos e algumas características faciais sutis.

Helena, por exemplo, tinha muita dificuldade para se alimentar nos primeiros anos de vida, estava sempre magrinha. Mariele lembra da fase com muita angústia.

Tinha um caderninho em que eu marcava quantos ml ela mamava. Era apavorante, agoniante. A gente usava um leite hipercalórico quando ela era bebê —e ainda usamos porque ela é magrinha. Não entendia o que estava acontecendo. Foi tudo muito intenso.

Helena com a mãe Mariele Imagem: Valéria Abras/Arquivo pessoal

Se eu pudesse pedir uma nova chance para ter outra filha, não trocaria por nada. É algo que costumo falar. Eu amo a Helena do jeito que ela é, com todas as diferenças. Aprendo muito sobre amor e paciência. Sei que aprendo mais do que tenho a ensinar. Mariele Abieri Nigra

Mariele sabe que a situação não é fácil. Helena depende dos pais para realizar as tarefas básicas —e está evoluindo com auxílio de terapias complementares. "É um aprendizado que nos fortalece. Movo céus e terra para proporcionar o que ela precisar, para ela receber tudo o que tem direito como uma criança com deficiência", diz a contadora.