Saúde do homem: prevenção é essencial desde cedo; saiba quais exames fazer

Imagine um carro que roda por anos sem revisão, com o motor fazendo barulho estranho, o tanque vazando e o freio respondendo mal. Pois é assim que muitos homens conduzem a própria saúde: empurrando com a barriga, ignorando sinais e evitando qualquer tipo de inspeção.
A resistência masculina ao consultório é um dado concreto. Segundo pesquisa publicada pela SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) realizada com homens acima de 40 anos, 46% deles só vão ao médico quando sentem algo. Esse número aumenta para 58% se o homem utiliza apenas o SUS.
Já um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo realizado em 2022 mostrou que 70% das pessoas do sexo masculino que procuraram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado.
Segundo o clínico geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP), Victor Sato, "culturalmente, muitos homens foram ensinados a não demonstrar vulnerabilidade, o que se traduz em resistência à procura por cuidados médicos".
Além disso, diz ele, há uma percepção equivocada de que saúde é ausência de sintomas. No entanto, a ciência mostra o contrário: as doenças que mais matam homens são justamente as silenciosas.
"Como consequência, o acompanhamento preventivo acaba sendo negligenciado", pontua. No fim, essa lógica custou caro: no Brasil, homens vivem em média sete anos a menos do que mulheres, segundo o IBGE.
"Com o envelhecimento, essa resistência até diminui, especialmente quando surgem os primeiros sustos, como pressão alta ou diabetes. Mas o ideal seria que o cuidado começasse bem antes disso", aconselha Fernando Freire, geriatra do Hospital Nove de Julho (SP).
Doenças que não fazem barulho
Hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, doenças renais, hepáticas e até o câncer de próstata costumam surgir em silêncio. Em muitos casos, essas condições são descobertas tardiamente, pois não causam sintomas nas fases iniciais. Por isso, exames de rotina são essenciais.
"A maioria das doenças crônicas tem controle eficaz, especialmente quando diagnosticadas no início", reforça Sato.
A hipertensão arterial, por exemplo, pode causar danos aos rins, ao coração e ao cérebro sem manifestar sintomas.
"O grande desafio é que, por não doer ou incomodar no início, muitos homens acham que está tudo bem —e aí perdem a chance de prevenir complicações mais sérias", pontua Freire.
Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), entre a população masculina do Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma, e costuma afetar homens a partir dos 50 anos.
Vale ressaltar, no entanto, que a hiperplasia benigna, aumento da próstata devido ao crescimento celular excessivo, é mais comum do que o câncer.
Além disso, o câncer de bexiga, segundo tumor urológico mais frequente entre os homens, acomete três vezes mais essa população do que as mulheres.
De acordo com o Instituto Lado a Lado pela Vida, criado em prol da saúde masculina e idealizador do Novembro Azul, a taxa de mortalidade por cardiopatias isquêmicas é 75% maior entre os homens, em comparação com as mulheres. Além disso, 36% das mortes masculinas são evitáveis, em comparação com 19% das mortes ocorridas entre mulheres.
Médicos fazem alerta
Juarez Andrade, coordenador de urologia do Hospital da Bahia, urologista da clínica AMO e professor associado de urologia da UFBA, relata que nas consultas de rotina é comum o diagnóstico de hiperplasia benigna da próstata, cálculos renais, infecções urinárias, disfunção erétil e andropausa (a queda hormonal masculina). "Muitas vezes esses problemas estão presentes, mas o homem só busca ajuda quando os sintomas se agravam", relata.
Há ainda sinais que não devem ser ignorados, segundo o médico, como dificuldade ou dor para urinar, sangue na urina ou no sêmen, dor nos testículos ou nas costas (em casos de cálculo renal), diminuição da libido e disfunção erétil persistente, secreções uretrais e verrugas no pênis. "Esses sintomas podem estar ligados a doenças graves e devem ser investigados."
Já o geriatra Fernando Freire explica que nos idosos, muitas vezes os sintomas são ainda mais discretos ou mesmo diferentes do esperado. "Um infarto, por exemplo, pode não causar dor no peito, mas, sim, falta de ar, cansaço ou até confusão mental, ou às vezes um mal-estar inespecífico. Por isso é importante ficar atento a qualquer mudança no corpo ou no comportamento e não esperar que apareça uma dor forte para procurar ajuda", diz.
Eugênio Moraes, cardiologista e doutor pelo Incor (Instituto do Coração), de São Paulo, levanta ainda outro ponto de atenção: a gordura visceral (aquela da barriga). "Ela traz, de uma forma muito simplificada, doenças como hipertensão, diabetes e alteração do colesterol. E os homens tendem a ter o ganho de gordura visceral mais acentuado quando comparados às mulheres", reforça.
A partir de quando fazer check-ups?
Especialistas ouvidos por VivaBem indicam que os check-ups comecem entre os 30 e 35 anos, especialmente se houver fatores de risco como histórico familiar de doenças cardiovasculares, hipertensão e obesidade. A partir dos 40, a recomendação é uma avaliação anual, mesmo sem sintomas.
A prevenção vai muito além do exame da próstata. Inclui avaliação cardiovascular, metabólica e hormonal. E sim, muitos desses exames também são indicados para mulheres. A diferença é que elas costumam estar mais presentes nos consultórios.
Os exames essenciais para homens adultos
Mas lembre-se, quem vai saber exatamente quais exames o seu estilo de vida e condições atuais de saúde e sintomas exigem é o médico, não chegue com uma lista pronta.
A partir dos 20 anos:
Exames de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), como HIV, sífilis, hepatites;
Glicemia de jejum;
Perfil lipídico (colesterol total e frações);
Exames de urina;
Hemograma completo.
A partir dos 30 anos:
Pressão arterial;
Cálculo do IMC (índice de nassa corporal) e circunferência abdominal;
Eletrocardiograma de repouso, ecocardiograma e teste ergométrico;
Avaliação dermatológica (caso tenha histórico de exposição solar intensa);
Exame oftalmológico completo.
A partir dos 40 anos:
Hemoglobina glicada;
Creatinina com estimativa da TFG (taxa de filtração glomerular);
Exame de urina com relação albumina/creatinina;
Ultrassom abdominal e das vias urinárias;
Perfil hormonal (testosterona total e livre, TSH e T4 livre) se houver sintomas como perda de libido, desânimo, fraqueza, irritabilidade, alteração de peso inexplicável e déficit de função sexual;
PSA (antígeno prostático específico) e exame de toque retal a partir dos 45 anos para pacientes com histórico familiar de câncer de próstata ou negros —grupo com maior risco.
A partir dos 50 anos:
PSA (antígeno prostático específico), marcador sanguíneo para rastrear câncer de próstata;
Exame de toque retal;
Colonoscopia (para rastrear câncer de intestino);
Exame de fezes;
Avaliação de vitamina D e B12.
Importante salientar que conforme a idade avança, os exames indicados para faixas etárias anteriores devem continuar sendo repetidos pelas faixas seguintes.
O toque retal ainda é necessário?
"Continua sendo insubstituível", afirma o urologista Juarez Andrade. Ele permite avaliar alterações na consistência e tamanho da próstata que nem sempre aparecem no PSA. "Dura menos de um minuto, é indolor e pode salvar vidas", diz Freire.
"Sempre explico isso com naturalidade, mostrando que é um cuidado importante e que não tem nada a ver com masculinidade ou vergonha. Quando o paciente entende que é para o bem dele, a resistência geralmente diminui."
No entanto, segundo a SBU, o exame de toque retal ainda desperta medo em 1 em cada 7 homens, sendo esse receio mais prevalente entre aqueles com mais de 60 anos.
No caso da disfunção sexual, segundo Ricardo Peres, endocrinologista do Hospital Albert Einstein (SP), a vergonha de falar sobre o tema é cada vez menor entre os homens.
"Com as redes sociais e com a informação cada vez mais perto dos pacientes, deixou de ser um tabu." Segundo ele, 90% dos distúrbios sexuais são de origem psicológica, em 10% há alguma patologia associada, e é muito mais ligado ao ritmo de vida que esses pacientes levam do que um déficit hormonal patológico.
O homem do futuro se cuida
Quebrar o tabu do autocuidado masculino é urgente. "Cuidar da saúde não é um sinal de fraqueza e sim de inteligência", resume o geriatra Fernando Freire. Segundo ele, o homem que cuida do corpo e da mente vive mais, permanece ativo por mais tempo e se mantém independente.
Campanhas como o Novembro Azul têm ajudado, mas a mudança precisa ser cultural. E começa na conversa entre pais e filhos, no exemplo dentro de casa, e na informação que circula nas redes sociais.
"O exame de toque retal, por exemplo, ainda é cercado de preconceito. Felizmente, esse cenário tem mudado. Hoje, percebemos que gerações mais jovens estão mais abertas ao acompanhamento preventivo", indica Juarez Andrade.
Segundo Moraes, os principais problemas não têm relação com a genética e sim com os hábitos do paciente, como cigarro, bebida em excesso, sedentarismo, sexo desprotegido, consumo de drogas, estresse em excesso e ganho de peso. "Se a gente conseguisse atuar de forma a prevenir, teria menos doenças, sem sombra de dúvida", finaliza.
