Saúde do homem: prevenção é essencial desde cedo; saiba quais exames fazer

Imagine um carro que roda por anos sem revisão, com o motor fazendo barulho estranho, o tanque vazando e o freio respondendo mal. Pois é assim que muitos homens conduzem a própria saúde: empurrando com a barriga, ignorando sinais e evitando qualquer tipo de inspeção.

A resistência masculina ao consultório é um dado concreto. Segundo pesquisa publicada pela SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) realizada com homens acima de 40 anos, 46% deles só vão ao médico quando sentem algo. Esse número aumenta para 58% se o homem utiliza apenas o SUS.

Já um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo realizado em 2022 mostrou que 70% das pessoas do sexo masculino que procuraram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou de filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágio avançado.