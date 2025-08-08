Faustão passou por retransplante de rim; quando o procedimento é indicado?

Fausto Silva, 75, passou por um retransplante de rim ontem, um ano e meio após o primeiro procedimento. Ele também fez um transplante de fígado esta semana e ganhou um novo coração em agosto de 2023.

O que é retransplante

É o procedimento para substituir um órgão previamente transplantado. Ele é necessário quando há complicações em um primeiro transplante, e o órgão deixa de funcionar devido a diferentes fatores. Isso inclui compatibilidade do receptor, saúde geral dele e cumprimento das orientações pós-transplante.

No caso do rim, é indicado quando o órgão deixa de filtrar o sangue da forma efetiva. "As causas podem ser vasculares por tromboses, veias e artérias, que fazem com que o sangue não circule de forma adequada. O segundo ponto pode ser por infecção, dado o uso de imunossupressores, que diminuem a capacidade do corpo de defesa. Por fim, existe a possibilidade de rejeição, quando o próprio corpo rejeita esse rim novo, gerando um grande processo inflamatório que faz com que esse rim não funcione de maneira efetiva", diz Alexandre Sallum Bull, urologista do Hospital Santa Catarina Paulista e professor da Faculdade de Medicina da USP.