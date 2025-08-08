O que significa ter um sonho dentro do outro, segundo a ciência

Desde a antiguidade, os sonhos são cercados de mistério: já foram tratados como oráculos dos deuses, mensagens do além ou reflexos da alma. Com a psicologia moderna, eles ganharam status de janela para o inconsciente —uma espécie de palco interno onde nossos desejos reprimidos e conflitos mais profundos se desenrolam em forma de símbolos, metáforas e roteiros bizarros.

No entanto, a neurociência moderna foi além da simbologia e passou a mapear os circuitos cerebrais ativados durante o sono. Hoje se sabe, por exemplo, que os sonhos estão ligados à consolidação de memórias, ao processamento e organização das experiências do dia a dia, à regulação emocional e até à resolução de problemas. Em outras palavras, enquanto você dorme, o cérebro está trabalhando, e muito.

Um dos tipos de sonhos mais intrigantes e para muitas pessoas confuso ou desesperador é ter um sonho dentro de outro.