Faustão fez mais dois transplantes; como funciona a fila no Brasil?

O andamento da lista ocorre com base em critérios técnicos. O tipo sanguíneo, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e estado de gravidade para cada órgão determinam a ordem em que os pacientes serão transplantados. "Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate", explica o Ministério da Saúde.

A venda e a compra de órgãos são proibidas por lei no Brasil. A Lei Federal 9.434/97 estabelece, entre outras coisas, que comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano (artigo 15) é ação passível de pena de "reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa", conforme trecho da lei.

Pessoas em estado crítico têm prioridade devido à condição clínica. Situações de extrema gravidade com risco de morte também são levadas em consideração para organizar a fila do transplante. Casos que determinam a prioridade são a impossibilidade total de acesso para diálise (filtração do sangue), no caso de pessoas com doença renal; a insuficiência aguda grave do fígado; necessidade de assistência circulatória por pacientes cardiopatas; e rejeição de órgãos recentes transplantados.

Não é possível pagar para avançar pela fila de transplante mais rapidamente. Independentemente da condição financeira ou classe social, todos os cidadãos brasileiros são incluídos na lista dos transplantes.

Idade não é determinante, mas crianças e adolescentes até 18 anos têm prioridade relativa. O grupo é considerado primeiro para o transplante quando o doador tem a mesma faixa etária ou quando estão concorrendo com adultos.

Especificidade do órgão também pode determinar a ordem. Na fila de espera por um fígado, coração ou pulmão, pacientes em estado mais grave são prioridade. Já na fila de transplante do rim, o que mais importa é a compatibilidade (imunológica ou histológica) entre doador e receptor. Com o pâncreas, leva-se em conta o tempo de inscrição na fila.