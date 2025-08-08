Exercícios compostos economizam tempo e gastam mais energia; veja 8 deles

Na musculação, nem todo movimento é igual. Alguns exercícios focam em um músculo só, como se fosse um holofote ligado em uma parte do corpo. Já outros ligam o refletor na potência máxima, iluminando vários músculos de uma vez só — e exigindo trabalho coletivo deles. Esses são os exercícios compostos, também chamados de multiarticulares.

Eles ativam várias articulações e grupos musculares simultaneamente — como no agachamento, no supino e no levantamento terra. Isso os torna mais intensos, desafiadores e eficientes para quem busca força, ganho de massa muscular ou apenas quer otimizar o tempo de treino.

Por que fazer exercícios compostos?

Para começar, eles queimam mais energia. Recrutar muitos músculos ao mesmo tempo exige mais do corpo — e, por consequência, mais calorias. É por isso que os exercícios compostos são excelentes aliados tanto para quem quer secar quanto para quem quer ganhar massa muscular (hipertrofia). Eles também são ideais para quem tem pouco tempo na academia, mas não quer deixar nenhum grupo muscular de lado.