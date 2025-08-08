Como tratar bolhas no pé? Veja os cuidados simples e o que evitar

As bolhas nos pés são um incômodo comum, causadas principalmente por atrito constante com calçados ou meias —e não são exclusividade de atletas. Basta um sapato novo ou inadequado para gerar a fricção necessária que separa as camadas da pele, formando o edema com líquido. Embora pareçam inofensivas, essas lesões podem se tornar dolorosas e, se mal cuidadas, até infeccionar.

Cuidados imediatos e o que não fazer

A primeira regra é clara: não fure a bolha. Apesar da vontade de esvaziá-la para aliviar a pressão, furar ou remover a pele aumenta o risco de infecção. Se a bolha estourar espontaneamente, é importante manter o local limpo.

O melhor remédio nesse momento é o descanso da região afetada, evitando sapatos fechados e curativos abafados. Sempre que possível, mantenha os pés arejados por pelo menos uma semana, dando tempo para a pele se regenerar naturalmente.