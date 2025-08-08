Arlindo Cruz teve AVC: o que causa e quais faixas etárias correm mais risco

O AVC é comum na faixa dos 60 anos em pacientes que têm comorbidades, como fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular, que podem levar ao acúmulo de placas de gordura, tanto nas carótidas, que são as artérias do pescoço, como nas artérias cerebrais. Marcelo Bergamo

Há diversos fatores que aumentam o risco de se ter um AVC. Diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool e drogas ilícitas, e arritmias cardíacas compõem a lista. Histórico familiar também é importante, porque se um dos pais teve um AVC isquêmico antes dos 65 anos, o descendente tem um risco três vezes maior de sofrer um AVC.

Condições socioeconômicas fazem parte dos determinantes para AVC. Quanto mais pobre e com menos acesso a tratamento dos fatores de risco, mais cedo o AVC pode acontecer. Nos países desenvolvidos, como EUA, Canadá e os da Europa, a média de idade dos pacientes com AVC é de 72 anos. A do Brasil é de 62 anos, e a dos países africanos, de 50 anos.

Risco aumenta em mais jovens

Incidência de AVC em pessoas abaixo dos 50 anos tem aumentado. A cada ano, dos 12 milhões de novos casos de AVC no mundo, 1,8 milhão estão nesse grupo etário. Mudanças no estilo de vida que levam à inatividade física e à obesidade explicam o novo cenário. Fatores de risco que antes eram mais vistos no público 70+, agora aparecem naqueles entre 40 e 50 anos.

Genética também contribui. "O AVC pode ser uma realidade naqueles que têm alguma alteração genética que predispõe a ter um quadro de trombose. É o caso dos pacientes com trombofilias, que são problemas genéticos que aumentam o risco de tromboses pelo corpo, incluindo a trombose cerebral que pode causar o AVC", explica Bergamo. Malformação congênita nas artérias do cérebro também é fator de risco para AVC hemorrágico.