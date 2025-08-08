3 exercícios fáceis para fortalecer os tríceps e ter braços mais fortes

Quando se fala em braços grandes e definidos, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser a de bíceps saltando da manga da camiseta. Mas eis um dado surpreendente: o maior músculo do braço não são os bíceps e sim os tríceps — aquele que fica na parte de trás e que, para muita gente, ganha o apelido nada simpático de "músculo do tchauzinho".

Fortalecer essa região vai muito além da estética. Os tríceps são fundamentais para movimentos de empurrar, levantar e sustentar peso com os braços. Treiná-los com frequência é uma boa pedida tanto para quem quer reduzir a flacidez quanto para quem busca volume muscular.

A seguir, você encontra quatro exercícios fáceis (e eficazes) para isso — alguns exigem equipamentos de academia, outros só um banco ou o chão da sala.