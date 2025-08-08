15 maneiras de reduzir a barriga comprovadas pela ciência

4. Ter um cardápio rico em proteína

Esse nutriente estimula a liberação do peptídeo YY, um hormônio que atua trato digestivo promovendo saciedade. Ele também já se mostrou eficaz no desenvolvimento muscular, o que leva ao aumento do metabolismo. Além disso, pesquisas revelaram que a turma que mantém uma dieta mais recheada de fontes de proteína, como carnes, ovos e laticínios, tem menos gordura na região da cintura.

Um exemplo foi uma análise feita em Ontario, no Canadá, com 617 pessoas. Elas tiveram seus hábitos e obesidade abdominal avaliados e as conclusões não deixaram dúvidas de que ter uma quantidade maior de proteína na alimentação é uma boa ideia para quem está querendo diminuir os excessos na região da barriga. A recomendação é de 0,8 g/kg de proteínas por dia, ou seja, 12 a 15% das necessidades calóricas diárias.

0:00 / 0:00

No entanto, essas necessidades podem ser modificadas com o avanço da idade e também levando em consideração outras doenças. Portanto, consultar um nutricionista ou um médico é fundamental para tirar o melhor proveito desses alimentos.

5. Reduzir os níveis de estresse

Quando estamos estressados, é estimulada a produção de cortisol, um hormônio que ajuda a preparar nosso corpo para o perigo. Quem vive com os nervos à flor da pele e, por isso, está boa parte do tempo com essa substância em alta pode sentir na balança, pois ela aumenta o apetite e eleva o estoque de gordura, inclusive no meio da silhueta. E as mulheres que já têm cintura mais larga tendem a liberar mais cortisol diante de situações de estresse. Foi isso o que mostrou um trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Por essa razão, fazer atividades como ioga e meditação é muito bem-vindo.