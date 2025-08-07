Peitoral definido: 5 exercícios e estratégias para o treino de peito

Ganhar volume na região do peitoral é, para muitos, uma missão frustrante. Apesar de horas dedicadas ao supino, os resultados nem sempre aparecem como esperado. Mas o problema pode não estar na carga ou na frequência — e sim na estratégia.

Pesquisas em fisiologia do exercício e métodos de treinamento apontam caminhos bem mais eficientes para sair do platô e construir músculos mais visíveis (e fortes) no tórax.

Um desses caminhos é a chamada pré-exaustão. A lógica é contraintuitiva: começa-se o treino com um exercício isolado, como o peck deck, para fadigar o músculo-alvo antes dos exercícios compostos. Assim, ao partir para o supino, o peitoral já estará no limite, o que obriga o corpo a recrutá-lo com mais intensidade, impedindo que tríceps e ombros assumam o protagonismo.