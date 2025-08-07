Pedra na vesícula: veja os sintomas e quando a cirurgia é indicada

Pequena, mas com função importante no sistema digestivo, a vesícula biliar pode se tornar um grande incômodo quando algo não vai bem. Localizada atrás do fígado, sua principal missão é armazenar a bile —uma substância produzida pelo fígado para ajudar na digestão das gorduras e na absorção de vitaminas importantes, como A, D, E e K. Mas, quando há desequilíbrio na composição da bile, podem se formar cálculos, também conhecidos como pedras, que causam dor e, em alguns casos, exigem cirurgia.

Quando a vesícula começa a causar dor

As pedras na vesícula (colelitíase) são bastante comuns e podem ser silenciosas. Estima-se que até 20% da população possa ter esses cálculos sem apresentar qualquer sintoma.

No entanto, em alguns casos, especialmente após refeições gordurosas, os sintomas aparecem: dor intensa do lado direito do abdome (abaixo da costela), náuseas, vômitos e até dor nas costas. Muitas vezes, os analgésicos comuns não aliviam o desconforto, levando o paciente a procurar atendimento médico para receber medicação na veia.