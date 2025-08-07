Nem toda dor é igual: especialista explica as características de cada tipo

A atriz Dani Valente foi diagnosticada com fibromialgia em 2016, um tipo de dor crônica generalizada, e conta que passou por diferentes médicos até entender do que se tratava o problema. "Eu não estava há três meses com dor, estava há anos. Eu ia gravar com dor de cabeça, com fadiga crônica - que você pode dormir 12 horas que vai acordar cansada. E cada hora era uma parte do corpo", afirma.

O fisioterapeuta explica que a condição é caracterizada por uma integração de fatores: biológicos, psicológicos e sociais, podendo aumentar ou diminuir a sua intensidade de acordo com esse quadro.

"As alterações do sono podem ter uma influência na dor. As percepções de estresse, os sintomas de ansiedade e depressão, alterações relacionadas à alimentação, sedentarismo, todos esses fatores de uma forma complexa interagem entre si e muitas vezes contribuem para a manutenção da dor", destaca o pesquisador.

Devido a esse contexto, o tratamento para dor crônica é multifatorial e pode integrar diferentes especialidades. No caso de Dani, ser acompanhada por uma nutricionista fez toda a diferença para que ela pudesse viver com mais bem-estar.

O tratamento é multidisciplinar, não existe pílula mágica. Dani Valente, atriz

"Eu faço fisioterapia, porque eu não consigo malhar como qualquer pessoa, qualquer limite que eu ultrapasse pode me causar uma semana de cama. Tenho que cuidar da minha alimentação e do estresse, porque acontecem coisas que você não pode controlar e quando acontece eu tenho que ter um plano B para me proteger", conta.