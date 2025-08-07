Nem toda dor é igual: especialista explica as características de cada tipo

A dor crônica é aquela que persiste por mais de três meses. No entanto, nem toda sensação dolorida tem as mesmas características. Felipe Reis, fisioterapeuta e pesquisador, explica quais os principais tipos de dor no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.
Dor nociceptiva: tipo de dor que está diretamente ligado a lesões no tecido ou doenças inflamatórias. "São dores onde você consegue identificar um estímulo periférico. Por exemplo: se você torceu o tornozelo, você tem um estímulo periférico que causa dor", explica o fisioterapeuta.
Dor neuropática: causada por lesão ou disfunção no sistema nervoso, como nervos, medula espinhal ou cérebro. "Acontece em pessoas que têm alguma doença que acomete um nervo, como hanseníase e herpes, rupturas de nervo e lesões traumáticas medulares", ressalta Reis.
O pesquisador destaca que recentemente surgiu um terceiro descritor para as dores que afetam os ossos e articulações: a dor nociplástica. Nesse caso, ela surge da alteração da forma como o sistema nervoso central processa a dor e se caracteriza principalmente por se espalhar pelo corpo.
"Só que além dessa presença de dor, você ainda tem alteração do sono, tem fadiga, alteração de concentração, hipersensibilidade a luz, a cheiro ou som, que muitas vezes tem um quadro muito parecido com a fibromialgia, mas isso também pode acontecer em pessoas com dor lombar, cervical e outros tipos de dores", explica o fisioterapeuta.
Além disso, o especialista ressalta que nem sempre a dor vai ter uma causa específica e que o rótulo de "dor psicológica" pode acabar diminuindo o sofrimento de quem é acometido pela doença.
Todas as dores, sejam elas agudas ou crônicas, envolvem fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não necessariamente essa dor é psicológica, mas esses fatores estão presentes também. Felipe Reis, fisioterapeuta e pesquisador
Dados do Ministério da Saúde indicam que 37% dos brasileiros acima de 50 anos têm dores crônicas. "Hoje não é necessário entender a dor crônica como uma lesão que não cicatrizou, ela por si só já é considerada uma doença", afirma o fisioterapeuta Felipe Reis.
A atriz Dani Valente foi diagnosticada com fibromialgia em 2016, um tipo de dor crônica generalizada, e conta que passou por diferentes médicos até entender do que se tratava o problema. "Eu não estava há três meses com dor, estava há anos. Eu ia gravar com dor de cabeça, com fadiga crônica - que você pode dormir 12 horas que vai acordar cansada. E cada hora era uma parte do corpo", afirma.
O fisioterapeuta explica que a condição é caracterizada por uma integração de fatores: biológicos, psicológicos e sociais, podendo aumentar ou diminuir a sua intensidade de acordo com esse quadro.
"As alterações do sono podem ter uma influência na dor. As percepções de estresse, os sintomas de ansiedade e depressão, alterações relacionadas à alimentação, sedentarismo, todos esses fatores de uma forma complexa interagem entre si e muitas vezes contribuem para a manutenção da dor", destaca o pesquisador.
Devido a esse contexto, o tratamento para dor crônica é multifatorial e pode integrar diferentes especialidades. No caso de Dani, ser acompanhada por uma nutricionista fez toda a diferença para que ela pudesse viver com mais bem-estar.
O tratamento é multidisciplinar, não existe pílula mágica. Dani Valente, atriz
"Eu faço fisioterapia, porque eu não consigo malhar como qualquer pessoa, qualquer limite que eu ultrapasse pode me causar uma semana de cama. Tenho que cuidar da minha alimentação e do estresse, porque acontecem coisas que você não pode controlar e quando acontece eu tenho que ter um plano B para me proteger", conta.
Dani Valente conta como foi o processo até entender sua condição. "Eu gravava muito, sentia um cansaço absurdo que não recuperava e muita dor na cervical. Eu pensava que era uma hérnia de disco. Só que era uma dor que eu não sabia nem dizer onde começa e termina", conta.
Ela chegou a receber diagnósticos de problemas emocionais, como síndrome de burnout e estresse, e até ouviu que era "coisa da sua cabeça".
"Fui ao psiquiatra, tomei um monte de remédio para depressão e não adiantava nada, só me deixava mais cansada ainda, porque normalmente quem tem fibromialgia tem fadiga crônica. Nada ajudava. No Brasil não se falava muito nisso", lembra.
Neste sentido, Felipe Reis destaca a importância de acolher a dor do paciente, sem pré-julgamentos.
"O primeiro passo é que a gente não deve julgar a dor que o paciente sente. Hoje entendemos que a dor é uma experiência, consideramos que pode ter diferentes pessoas com o mesmo diagnóstico, mas que a dor impacta diferentes aspectos da vida", ressalta.
Mesmo depois do diagnóstico, a atriz levou um tempo para compreender como lidar com o problema, que também impactou sua rotina no trabalho.
"Eu comecei a ter névoa cerebral [sintomas cognitivos que afetam a função cerebral e geram dificuldade de concentração, memória e raciocínio], e a ficar com dificuldade de decorar texto", lembra. "Achei que ia tomar um remédio e resolver a minha vida. Só que os remédios disponíveis para fibromialgia meu corpo não aceitou."
A saída para ela foi buscar mais informações e participar de palestras que falavam sobre fibromialgia. Depois, com a indicação de uma amiga, passou a ser acompanhada por uma nutricionista holística, que mudou seus hábitos para uma rotina alimentar capaz de proporcionar bem-estar em meio à dor.
"Comecei a agradecer pelas pequenas coisas: se eu acordo sem dor e com energia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não preciso de grandes acontecimentos para me sentir feliz", afirma Dani.
