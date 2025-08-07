Losartana: para que serve o remédio? Veja como tomar e efeitos

Aliada das pessoas que têm pressão alta (hipertensão), a losartana pode ser utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca (enfraquecimento do coração).

O que é a losartana?

Trata-se de um anti-hipertensivo classificado como Bloqueador dos Receptores da Angiotensina II (BRAs), isso porque ele é capaz de reduzir a pressão arterial, impedindo a constrição das artérias e facilitando a circulação de sangue no seu corpo. É também conhecida como losartana potássica.

Para que serve a losartana?

O fármaco é considerado a primeira linha de tratamento da hipertensão, principalmente em suas primeiras fases, insuficiência cardíaca, mas pode também ser indicado para a proteção dos rins no diabetes tipo 2 e proteinúria (perda de proteína por meio da urina). A explicação é de Nathália Christino Diniz Silva, consultora farmacêutica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo).