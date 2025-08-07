Aliadas do coração: como agem as frutas que fazem bem para a saúde cardíaca

Manter o coração saudável também passa por cuidar da alimentação. Entre os aliados naturais mais poderosos, estão as frutas. Ricas em nutrientes, fibras, antioxidantes e compostos bioativos, elas ajudam a manter o colesterol sob controle e a pressão equilibrada.

Mas atenção: a saúde cardiovascular depende de vários fatores. E o consumo de frutas não é o único antídoto contra infartos e hipertensão. O importante é manter uma dieta equilibrada, aliada a exercícios físicos, boas noites de sono e outros hábitos saudáveis.