Ele foi ao hospital tratar pancreatite e ficou internado por mais de 2 anos

João Pedro Domingues, 35, deu entrada no hospital para tratar uma pancreatite aguda, mas ficou internado durante dois anos e um mês. Nesse período, ele teve algumas complicações no intestino, desenvolveu uma fístula intestinal, fez 18 procedimentos cirúrgicos, emagreceu cerca de 40 kg e usou nutrição enteral e parenteral. A seguir, o jornalista, que mora no Rio de Janeiro, conta sua história:
"Em dezembro de 2015, comecei a sentir náuseas e fortes dores no abdome que irradiavam para as costas. Fui ao pronto-socorro, tomei medicação e voltei para casa. Durante dois dias fiquei só bebendo água e vomitando, fiquei desidratado, com a pele amarelada e voltei ao hospital. Chegando lá, fui internado, fiz alguns exames e fui diagnosticado com pancreatite aguda, aos 25 anos.
O primeiro protocolo do tratamento foi ficar em dieta zero via oral e usar a nutrição enteral por meio de uma sonda no nariz, na tentativa de diminuir a inflamação do pâncreas.
Uma semana depois, porém, os médicos identificaram que meu organismo não estava respondendo bem e decidiram fazer uma cirurgia para retirar algumas partes necrosadas do pâncreas.
O procedimento foi bem-sucedido, fiquei curado da pancreatite e tinha previsão de receber alta no Natal, mas tive febre, foi constatada uma infecção na região do abdome e a alta foi temporariamente cancelada.
Fiz cerca de 17 procedimentos cirúrgicos no intestino para controlar algumas infecções e complicações que surgiram ao longo do tempo. Os médicos chegaram a fazer um peritoneostomia —técnica que consiste em manter a cavidade abdominal aberta após uma cirurgia sem fechá-la completamente, para ajudar no controle das infecções e facilitar novas manipulações na região em um curto espaço de tempo.
Em meio a esse processo foi descoberta uma fístula no intestino. Meu corpo absorvia apenas cerca de 20% dos nutrientes do que eu comia pela boca, tudo o que passava pelos buraquinhos da fístula (como se fosse o vazamento de um encanamento) extravasava para fora do meu abdome, onde estava adaptada uma bolsa de colostomia.
Precisava reconstruir o trânsito intestinal na região da fístula, mas para isso era necessário esperar a cicatrização do abdome e que meu corpo se recuperasse antes de uma nova abordagem.
Nesse período, fiquei com quadro grave de desnutrição e emagreci 40 kg. Fiz o uso da nutrição enteral e da nutrição parenteral, que foram fundamentais para me manter nutrido, hidratado e vivo.
Fiquei três meses sem poder comer nenhum tipo de comida pela boca e beber água. Só de sentir o cheiro de comida já sentia fome, ou às vezes nem era fome, mas a vontade de comer. Também sentia sede só de ouvir o barulho de água na pia. Esse foi um dos períodos mais difíceis do tratamento.
No total, fiquei 2 anos e 1 mês internado, foi uma fase difícil, cansativa, tive que trancar a faculdade de jornalismo e me adaptar à minha nova realidade. Essa situação impactou a minha saúde mental, mas não tinha muita escolha, vivia um dia de cada vez, tentava não pensar quando seria minha alta, mas, sim, na evolução do quadro clínico.
Recebi o apoio da minha família, amigos, o acolhimento da equipe médica e fiz novas amizades no hospital. Durante a internação, assisti a várias séries, li muitos livros, jogava videogame e cheguei a fazer alguns trabalhos freelancers para me distrair.
Em 2018, meu quadro se estabilizou e fiz a reconstrução do trânsito intestinal, o que me permitiu voltar a me alimentar normalmente, a absorver os nutrientes da forma adequada, a ganhar peso, massa muscular e finalmente receber alta.
Sete anos após passar por tudo isso, não fiquei com nenhuma sequela e hoje em dia tenho uma vida normal. Mudei meus hábitos, não bebo bebida alcoílica, pratico natação, terminei a faculdade de jornalismo.
Minha mensagem final para que tem alguma doença sem cura ou com prognóstico ruim é buscar conhecimento sobre a condição, aprender a confiar nas pessoas, entender que em algum momento você dependerá delas e trabalhar em parceria com a equipe visando sua recuperação e bem-estar."
O que é nutrição enteral e parenteral
Na nutrição enteral, a pessoa se alimenta por uma sonda (um tubinho fino) que vai do nariz até o estômago ou intestino. A dieta é líquida e contém tudo o que o corpo precisa: proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e água. Nesses casos, o sistema digestivo precisa estar funcionando pelo menos parcialmente para realizar a digestão e a absorção dos alimentos.
A nutrição enteral é indicada para pacientes muito debilitados, em coma, com dificuldades para engolir, que não conseguem se alimentar pela boca, que não absorvem os nutrientes, que realizaram cirurgias no aparelho digestivo ou que apresentam um consumo alimentar insuficiente.
Já a nutrição parenteral é diferente: os nutrientes vão direto para a veia por meio de um cateter para serem utilizadas pelas células do corpo, sem passar pelo sistema digestivo. Essa "comida na veia", mais conhecida como uma solução parenteral, também tem tudo que o corpo necessita: glicose (tipo carboidrato), aminoácidos (parte das proteínas), ácidos graxos (gorduras), vitaminas, minerais e água.
A nutrição parenteral é usada quando o sistema digestivo não está funcionando de forma adequada ou precisa ter uma pausa alimentar para algum tratamento, como em casos de cirurgias complicadas, infecções graves ou doenças intestinais. Ela também pode ser indicada como forma suplementar, quando o paciente não consegue atender as suas necessidades nutricionais com a alimentação via oral ou enteral.
A pessoa pode usar a nutrição enteral e parenteral por dias, semanas, meses ou até para o resto da vida, dependendo do caso.
Em algumas situações, a pessoa pode não se alimentar pela boca durante o uso da nutrição enteral e parenteral, o que pode impactar o seu emocional, de acordo com Lenita Borba, especialista em terapia nutricional enteral e parenteral do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo.
"Comer está muito ligado ao prazer, à cultura e à vida social. Não comer pela boca pode gerar tristeza, ansiedade e até isolamento. O apoio da família, amigos e psicólogos é muito importante nessa fase", afirma a nutricionista.
