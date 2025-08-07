Ele foi ao hospital tratar pancreatite e ficou internado por mais de 2 anos

João Pedro Domingues, 35, deu entrada no hospital para tratar uma pancreatite aguda, mas ficou internado durante dois anos e um mês. Nesse período, ele teve algumas complicações no intestino, desenvolveu uma fístula intestinal, fez 18 procedimentos cirúrgicos, emagreceu cerca de 40 kg e usou nutrição enteral e parenteral. A seguir, o jornalista, que mora no Rio de Janeiro, conta sua história:

"Em dezembro de 2015, comecei a sentir náuseas e fortes dores no abdome que irradiavam para as costas. Fui ao pronto-socorro, tomei medicação e voltei para casa. Durante dois dias fiquei só bebendo água e vomitando, fiquei desidratado, com a pele amarelada e voltei ao hospital. Chegando lá, fui internado, fiz alguns exames e fui diagnosticado com pancreatite aguda, aos 25 anos.

O primeiro protocolo do tratamento foi ficar em dieta zero via oral e usar a nutrição enteral por meio de uma sonda no nariz, na tentativa de diminuir a inflamação do pâncreas.