Colete com peso no treino: é só moda de academia ou traz benefícios reais?

De item exclusivo de militares e atletas de elite a queridinho dos treinos funcionais: os coletes com peso vêm ganhando espaço nas academias e conquistando um público cada vez mais amplo. Impulsionada pelas redes sociais, a tendência atrai desde mulheres na menopausa até quem busca turbinar caminhadas, agachamentos e exercícios de alta intensidade.
O sucesso é tanto que marcas como a norte-americana Peloton, referência global em tecnologia fitness e aulas online, já oferecem treinos específicos com o acessório. Compacto, versátil e eficiente, o colete atua como uma forma de sobrecarga progressiva.
Mas será que vale a pena adotá-lo no dia a dia? É para todos? Especialistas em ortopedia e medicina esportiva explicam os benefícios, os riscos e os cuidados necessários para um uso seguro e eficaz.
Intensidade extra e estímulo ósseo
O colete com peso funciona como uma ferramenta de aumento progressivo de carga, em outras palavras, intensifica exercícios que normalmente seriam realizados apenas com o peso do próprio corpo. Com isso, potencializa adaptações importantes, como ganho de força, resistência e potência muscular.
Versátil, o acessório pode ser incorporado a uma ampla variedade de exercícios, como agachamentos, step-ups e afundos, sem a necessidade de halteres ou barras. Também pode ser utilizado em treinos de força, cárdio e protocolos HIIT.
"Em atividades aeróbicas, como caminhadas em subida, ele eleva o gasto calórico e a frequência cardíaca", explica o ortopedista Adriano Leonardi, pós-graduado em medicina do esporte pela Unifesp.
O acessório também gera um estímulo osteogênico, especialmente relevante para quem enfrenta perda de massa óssea, como mulheres no climatério. "Pode favorecer a remodelação óssea e ajudar a preservar a densidade mineral dos ossos", acrescenta.
Outro ponto positivo é o aprimoramento do desempenho funcional. Caminhadas ou trilhas com o colete exigem mais do sistema cardiorrespiratório (como se o corpo estivesse em subida constante) e da musculatura de sustentação, como pernas, glúteos e região central (core), contribuindo para o fortalecimento da postura, da lombar e para o equilíbrio.
Riscos e sinais para se atentar
Apesar dos possíveis benefícios, o uso indiscriminado do colete com peso pode acarretar prejuízos significativos, sobretudo em pessoas sedentárias ou com histórico de lesões musculoesqueléticas. Entre os principais riscos estão a sobrecarga articular, lesões por impacto repetitivo e alterações posturais decorrentes da mudança no centro de gravidade do corpo, o que favorece desequilíbrios e pode agravar problemas preexistentes.
"Os riscos do uso desse colete, primeiro, são em pessoas destreinadas ou que não têm o costume de fazer treinamentos desse tipo, com carga", alerta Manoel Mota, médico especialista em cirurgia do joelho e traumatologia do esporte e professor da Afya Educação Médica em Teresina. "Nesses casos, você está mais suscetível a lesões variadas, desde torções até quedas com risco de fratura."
O ortopedista Caio D'Elia, especialista em cirurgia do joelho e medicina do esporte, do Vita Ortopedia e Fisioterapia, do Grupo Fleury, complementa: "Se você vem utilizando o colete como ferramenta de sobrecarga e começa a sentir dor na coluna lombar, no quadril, no joelho ou tornozelo, isso pode indicar que a carga está acima do ideal para a sua condição atual. A primeira medida é reduzir o peso, por exemplo, de 15 kg para 7,5 kg, e observar se o desconforto desaparece."
Leonardi reforça que o risco de lesões tende a aumentar com o tempo, especialmente se o treino não for bem planejado. "Podem ocorrer microtraumas cumulativos e aceleração de processos degenerativos, principalmente quando há falhas biomecânicas ou déficits de força muscular."
Quando é melhor deixar de lado
Embora o acessório possa ser utilizado por muitas pessoas, seu uso não é isento de restrições e requer avaliação criteriosa. "Sim, há contraindicações absolutas e relativas", afirma o médico Adriano Leonardi. Entre as absolutas, estão:
Artrose avançada sintomática em joelhos, quadris ou coluna;
Osteoporose grave;
Estenose lombar severa;
Histórico ou presença de fraturas vertebrais;
Hipercifose torácica ou outras anormalidades posturais;
Equilíbrio ruim;
Visão prejudicada;
Hérnia de disco sintomática;
Cirurgias ortopédicas recentes.
Já entre as relativas, que demandam cautela, estão tendinopatias crônicas, alterações posturais severas e obesidade grau 3.
O professor Manoel Mota reforça: "Pacientes destreinados, sem rotina de treinamento com cargas, ou com histórico de lesões em joelho, tornozelo ou coluna, devem ter atenção redobrada."
Ele alerta, de maneira especial, para atividades dinâmicas como corridas e saltos, em que o risco de torções e quedas é maior. Em idosos, o impacto articular pode ser excessivo.
"Diferentemente da musculação, onde os movimentos são mais controlados, na corrida, por exemplo, há mudanças de direção, desaceleração e obstáculos. Se o corpo não estiver adaptado, além da sobrecarga articular, a chance de acidentes mais graves também cresce", esclarece.
Como usar com segurança - e o que diz a ciência
Quando bem indicado, o colete pode ser um aliado, inclusive no combate à osteopenia. Segundo Leonardi, embora não haja consenso e mais estudos sobre o tema sejam necessários, há algumas evidências de que caminhadas com coletes leves podem aumentar a densidade mineral óssea da coluna lombar e do quadril em mulheres no período de pós-menopausa.
"Em idosos ativos, há indícios de que caminhadas com sobrecarga progressiva também promovem ganhos de força muscular, aumento da densidade óssea e melhora do equilíbrio, o que reduz o risco de quedas", continua o médico.
Para o ortopedista Caio D'Elia, o segredo está no equilíbrio: "O fortalecimento é fundamental para proteger as articulações. Mas, para quem já tem algum grau de desgaste, a atividade física precisa ser tratada como um medicamento: na dose certa, ajuda; na errada, atrapalha."
Entre as principais recomendações práticas dos especialistas estão:
Começar com coletes que não ultrapassem 5% do peso corporal (ou de 2% a 3% para iniciantes);
Aumentar a carga de forma gradual, seguindo a regra dos 10% por semana;
Limitar o tempo de uso, priorizando treinos curtos;
Optar por superfícies planas e calçados com boa absorção de impacto;
Ter acompanhamento profissional e individualizado;
Estar atento a sinais de alerta, como dor persistente, instabilidade articular ou formigamento.
Para Manoel Mota, o peso do colete nunca deve ultrapassar os 10 kg, e nem ser usado como substituto da musculação. "Mesmo pessoas já condicionadas, com certo nível de fortalecimento, não devem exceder esse limite. Acima de 10 kg, os riscos passam a superar os benefícios", adverte.
Um ponto importante: ao contrário do que muitos imaginam, os coletes com carga não fortalecem diretamente a parte superior do corpo, como braços e peitoral. É que o peso se distribui no tronco, impactando principalmente a musculatura das pernas e do core (abdome, lombar e glúteos).
