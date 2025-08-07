Colete com peso no treino: é só moda de academia ou traz benefícios reais?

Intensidade extra e estímulo ósseo

O colete com peso funciona como uma ferramenta de aumento progressivo de carga, em outras palavras, intensifica exercícios que normalmente seriam realizados apenas com o peso do próprio corpo. Com isso, potencializa adaptações importantes, como ganho de força, resistência e potência muscular.

Versátil, o acessório pode ser incorporado a uma ampla variedade de exercícios, como agachamentos, step-ups e afundos, sem a necessidade de halteres ou barras. Também pode ser utilizado em treinos de força, cárdio e protocolos HIIT.

"Em atividades aeróbicas, como caminhadas em subida, ele eleva o gasto calórico e a frequência cardíaca", explica o ortopedista Adriano Leonardi, pós-graduado em medicina do esporte pela Unifesp.

O acessório também gera um estímulo osteogênico, especialmente relevante para quem enfrenta perda de massa óssea, como mulheres no climatério. "Pode favorecer a remodelação óssea e ajudar a preservar a densidade mineral dos ossos", acrescenta.

Outro ponto positivo é o aprimoramento do desempenho funcional. Caminhadas ou trilhas com o colete exigem mais do sistema cardiorrespiratório (como se o corpo estivesse em subida constante) e da musculatura de sustentação, como pernas, glúteos e região central (core), contribuindo para o fortalecimento da postura, da lombar e para o equilíbrio.