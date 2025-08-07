'Diziam que eu era bonita de rosto, mas precisava emagrecer', conta Boo

Mesmo sendo acompanhada por uma endocrinologista há dois anos, não estava preparada para cuidar de mim mesma. Não estava me colocando em primeiro lugar nem me dedicando ao tratamento. E isso foi piorando minha saúde. Bruna Unzueta

O problema não era ver na balança os 84 kg, mas enfrentar as consequências que esse excesso de peso trazia ao seu corpo. Aos 30 anos, sem se alimentar bem e sem praticar exercícios físicos, Bruna diz que estava "apenas vivendo".

"O número não significava quase nada, mas estava zero saudável. Na minha bioimpedância, o índice de gordura visceral deu 16, o que é muito grave e pode desencadear diversas doenças metabólicas", relatou Unzueta.

"Essa gordura é mais relacionada a doenças cardiovasculares e problemas secundários causados pelo excesso de peso. Muitas vezes, o peso não está alto, mas com o índice dessa gordura acima do que se espera, aumenta o risco de infarto, AVC, diabetes, pressão alta e, até mesmo, alguns tipos de câncer", diz o endocrinologista Ricardo Barroso, diretor da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia — Regional São Paulo).

O médico afirma que, conforme a escala da bioimpedância, ter gordura visceral acima de 13 já é um sinal de alerta. "Para tratar desse problema, o ideal é melhorar a qualidade da alimentação e fazer atividades físicas de força, que estimulam o ganho de massa muscular e a resistência à insulina. Algumas medicações, que ajudam no trato de diabetes e obesidade, também podem ser aliadas na diminuição dessa gordura", diz Barroso.