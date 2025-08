Whindersson tem altas habilidades: quais os sinais em pessoas superdotadas?

4. Desmontam as coisas com frequência: crianças com altas habilidades costumam desmontar objetos para entender como funcionam, como controles remotos ou brinquedos. Embora isso possa ser incômodo para os pais, pois nem sempre é possível remontar, essa curiosidade pode ser um sinal de inteligência e habilidades avançadas.

5. Ficam acordados até tarde: a hora de dormir pode ser difícil para crianças com mentes muito ativas, que têm dificuldade em "desligar" o cérebro. Um estudo da Universidade de Michigan (EUA) mostra que um em cada quatro pais relata que seus filhos resistem ao sono devido a preocupações ou ansiedade, o que pode estar relacionado a um maior desenvolvimento cognitivo.

Diagnóstico é importante para a saúde mental até a vida adulta

A capacidade intelectual acima da média não é a única característica dos superdotados. Eles tendem a ser excessivamente autocríticos e questionadores, o que os leva a ter uma sensação de inadequação e não pertencimento —como descrita por Whindersson Nunes. É importante que esses sentimentos sejam gerenciados ao longo da vida.

Pessoas com altas habilidades podem ter grande resiliência frente aos desafios da vida, até mesmo pela maior facilidade com que conseguem pensar em soluções. Mas tudo vai depender do histórico de cada um e de suas respectivas capacidades de gerir emoções.

A identificação precoce da condição é fundamental para o desenvolvimento em todos os aspectos. "Se não há a identificação, a tendência da criança é se forçar a caber dentro de um padrão e perder muito do que ela poderia ter explorado dentro das suas capacidades", explicou ao UOL em 2024 o médico psiquiatra Mateus Messinger, especialista em neurodivergentes.