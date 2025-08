Sedentário e quer começar academia? Veja como se exercitar do jeito certo

O segredo para começar com segurança e manter a motivação está em respeitar o ritmo do seu corpo e dar tempo ao descanso. Evitar exageros no início previne dores, lesões e, principalmente, o desânimo precoce.

Musculação para iniciantes: sem pressa e com foco

Se seu objetivo é iniciar a musculação, comece com dois ou três treinos semanais, sempre com dias de descanso entre eles. Essa rotina permite que o corpo se adapte à nova demanda física e tenha tempo suficiente para se recuperar —fundamental para evitar lesões e estimular o crescimento muscular.

Após dois ou três meses, quando os músculos já estiverem mais preparados, você pode aumentar gradualmente a frequência dos treinos. Treinar de quatro a cinco vezes por semana, alternando os grupos musculares (como pernas e ombros em um dia, costas e bíceps no outro, e assim por diante), é o ideal para quem deseja evoluir com segurança.

Lembre-se: regularidade é mais importante do que intensidade. Treinar 20 minutos todos os dias é mais eficaz, e sustentável, do que exagerar uma vez por semana. Além disso, iniciar com cargas leves, que desafiem sem causar esforço excessivo, é fundamental. E, para manter a evolução, é necessário ajustar peso, intensidade e tipo de exercício a cada dois ou três meses.