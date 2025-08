Renato Góes revela que tem vitiligo: como é a doença? Tem cura?

2) Não segmentar (bilateral ou comum): considerado o tipo mais frequente, se manifesta de forma simétrica, nos dois lados do corpo (nas duas mãos, pés, joelhos etc.). Na maioria das vezes, as manchas começam a aparecer nas extremidades (mãos, pés, nariz), e se manifestam de forma cíclica e ativa por tempo determinado. Há períodos de estagnação, que são alternados por ciclos ativos da doença, e eles podem ocorrer ao longo da vida, aumentando as áreas.

Algumas situações podem desencadeá-la. Entre eles estão: estresse emocional (como luto e traumas), lesões da pele como queimaduras do sol ou ferimentos, exposição a produtos de borracha (exposição profissional) ou ainda o uso de determinados medicamentos (como hidroquinona, interferon etc.). Em geral, a idade média para a primeira manifestação das formas segmentar e não segmentar é 13 e 22 anos, respectivamente.

O principal sintoma é o aparecimento de manchas brancas. Elas são consequentes à perda da coloração da pele em determinadas áreas do corpo, em especial as sujeitas à maior fricção. Na maioria dos casos, a lesão não causa desconforto como ressecamento, mas algumas pessoas relatam que a região pode coçar. As partes do corpo mais afetadas são face, cotovelos, joelhos, mãos, pés e genitais. Outras zonas também suscetíveis são braços, pulso, axilas, virilha, regiões internas da boca e nariz, e até o couro cabeludo, quando o cabelo também perde sua cor original.

Estima-se que atinja de 0,1% a 2% da população mundial. No Brasil, esse percentual corresponde a 0,54%. Os dados foram publicados no periódico médico Pigment Cell & Melanoma Research.

A doença não é considerada grave e nem é infecciosa. Ou seja, ela não pode ser transmitida de pessoa a pessoa. O diagnóstico é feito por consulta médica ou ainda por um método chamada Lâmpada de Wood, uma luz ultravioleta que permite definir a lesão e identificar a perda completa do pigmento.

Vitiligo pode causar outros problemas. Como a melanina protege contra o sol, pessoas com vitiligo têm risco aumentado para câncer de pele, além de envelhecimento precoce da pele lesionada. Quem tem vitiligo também é mais suscetível à uveíte, inflamação ocular que acomete a úvea ou uma de suas partes: a íris, o corpo ciliar e coroide, e até o nervo óptico e a retina. Além disso, 5% dos indivíduos com vitiligo têm perda auditiva —dentro do olho e do ouvido existem melanócitos que podem ser afetados pela doença.