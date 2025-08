O que acontece no nosso corpo quando soluçamos e como parar o soluço?

Tudo começa no diafragma, um músculo em forma de cúpula localizado entre o tórax e o abdome. Ele é o maestro da respiração — quando se contrai, os pulmões se expandem e puxam o ar para dentro. Mas, às vezes, o maestro erra o compasso. Uma contração involuntária e abrupta do diafragma provoca o famoso "hic!". O som vem do fechamento repentino da glote, uma pequena estrutura na laringe que regula a entrada de ar. Resultado: soluço.

Nervo sensível, reflexo exagerado

A causa mais comum do soluço é a irritação do nervo frênico, responsável por acionar o diafragma durante todo o procedimento de respiração. Quando esse nervo é ativado de forma errática, o diafragma entra em curto-circuito.

Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas já se conhecem alguns gatilhos clássicos: engolir ar demais ao comer ou beber rápido, mudanças bruscas de temperatura no esôfago, bebidas alcoólicas, gases, estresse e até cirurgias.