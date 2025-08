Não beba água demais à noite! 10 hábitos que impedem você de dormir melhor

4. Fazer refeições pesadas no jantar

Massas, frituras, sobremesas... Tudo isso torna a digestão mais lenta, favorece refluxo e atrapalha a produção da melatonina, hormônio do sono. Opte por alimentos leves e naturais à noite.

5. Tomar um drinque antes de se deitar

Embora o consumo de álcool possa dar sono no início, ele prejudica as fases mais profundas e restauradoras do sono. Já a nicotina é estimulante e fragmenta o descanso. Resultado: você acorda mais cansado do que quando foi pra cama.

6. Dormir em locais pouco ventilados

Portas e janelas trancadas reduzem a circulação do ar, ressecam as vias respiratórias e favorecem crises alérgicas —sobretudo em quem já tem rinite ou asma. Ventilar o ambiente é essencial.