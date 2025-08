Dor que não passa e fadiga? Saiba os sintomas e tratamento para dor crônica

A atriz Dani Valente foi diagnosticada com fibromialgia em 2016, um tipo de dor crônica generalizada, e conta que passou por diferentes médicos até entender do que se tratava o problema.

"Eu não estava há três meses com dor, estava há anos. Eu ia gravar com dor de cabeça, com fadiga crônica - que você pode dormir 12 horas que vai acordar cansada. E cada hora era uma parte do corpo", afirma.

O fisioterapeuta explica que a condição é caracterizada por uma integração de fatores, sendo eles biológicos, psicológicos e sociais, podendo aumentar ou diminuir a sua intensidade de acordo com esse quadro.

"As alterações do sono podem ter uma influência na dor. As percepções de estresse, os sintomas de ansiedade e depressão, alterações relacionadas à alimentação, sedentarismo, todos esses fatores de uma forma complexa interagem entre si e muitas vezes contribuem para a manutenção da dor", destaca o pesquisador.

Devido a esse contexto, o tratamento para dor crônica é multifatorial e pode integrar diferentes especialidades. No caso de Dani, ser acompanhada por uma nutricionista fez toda a diferença para que ela pudesse viver com mais bem-estar.