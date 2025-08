BBB da vida real: usar câmeras em casa pode gerar estresse e confiltos

Imagine viver em um Big Brother particular, dentro da própria casa e sem data para acabar. Você aguentaria? Pois assim como acontece com quem participa desse tipo de programa, o uso constante de câmeras de monitoramento no ambiente doméstico, embora geralmente motivado por preocupações com segurança e bem-estar, pode afetar profundamente a saúde mental dos moradores.

Wimer Bottura, psiquiatra e psicoterapeuta, membro da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), faz um alerta sobre quando o olhar humano é substituído pelo olho eletrônico: "Corre-se o risco de enfraquecer os vínculos de confiança e os limites simbólicos que estruturam a vida em sociedade".

Isso não quer dizer que o uso de câmeras seja, por si só, algo negativo. O problema está no exagero e na forma como elas são inseridas na rotina da casa. Dependendo da frequência e do contexto em que são utilizadas, os efeitos podem variar bastante —sobretudo de acordo com a idade dos moradores e o papel que cada um exerce na dinâmica familiar.