Como funciona a liraglutida e qual a diferença para Ozempic e Mounjaro?

Já a tirzepatida, composto do Mounjaro, age como dois hormônios. Além do GLP-1, ele atua no receptor do GIP, outro que também regula apetite, saciedade e produção de insulina. A substância, fabricada pela farmacêutica Eli Lilly, proporciona perda de peso de até 20%. Para as três substâncias, há casos em que a perda é superior.

Medicamentos oferecem proteção cardiovascular. Em diferentes proporções, as substâncias reduziram o risco de eventos cardíacos, com infarto e AVC, em pessoas com diabetes e/ou com obesidade e com risco para doenças do coração.

Remédios não agem sozinhos. Elas são chamadas de tratamento adjuvante, ou seja, funcionam em conjunto com outras medidas, como ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente.

Uso e efeitos diferentes

Frequência de uso muda. Por ter um tempo de vida menor no organismo, a indicação é usar liraglutida diariamente, enquanto as outras duas substâncias têm aplicação semanal.

Potência no controle do diabetes também varia. Estudo da liraglutida mostrou redução da hemoglobina glicada e da glicemia em jejum, mas o efeito aumenta com semaglutida e mais um pouco com tirzepatida.