O que acontece no seu corpo quando dá vontade de comer doce após refeições

Mas de acordo com a endocrinologista Andressa Heimbecher Soares, da SBEM-SP, entre pessoas com diabetes ou pré-diabetes, "costumamos dizer que não se sabe o que vem primeiro: a vontade de comer doces ou o desequilíbrio do pâncreas".

O maior consumo de açúcar resulta na liberação de mais insulina pelo pâncreas, o que leva à maior necessidade dela nesse grupo. Os médicos chamam esse último quadro de resistência insulínica.

O mau funcionamento do pâncreas também poderia ser a causa da vontade de comer mais doce para que a produção de insulina aumente.

Ih, está faltando vitaminas

A nutricionista Julia Lorans Torres Bandeira Valois explica que o estilo de vida, doenças crônicas ou má absorção de nutrientes podem levar à carência de vitaminas C e D, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B.

Tais nutrientes participam da produção de neurotransmissores envolvidos na regulação do humor [serotonina, dopamina, etc.] e no bom funcionamento cerebral.