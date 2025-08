Morar perto do mar está ligado a uma vida mais longa, diz estudo dos EUA

Pessoas que vivem próximas a rios ou grandes lagos em áreas urbanas apresentaram expectativa de vida ligeiramente menor, com média de 78 anos. As causas apontadas incluem poluição, pobreza, ausência de espaços seguros para atividade física e riscos ambientais como inundações.

Nas zonas rurais, próximas a corpos d'água, houve um pequeno ganho na expectativa de vida, mas os benefícios não foram tão consistentes quanto nas áreas costeiras. A menor densidade populacional e a poluição reduzida podem explicar os efeitos mais neutros.

Para os autores do estudo, as descobertas são um alerta para políticas públicas de saúde: nem toda presença de água traz os mesmos ganhos, e fatores como infraestrutura, clima, qualidade ambiental e condições socioeconômicas precisam ser levados em consideração ao planejar ações voltadas à promoção do bem-estar.

*Com informações de reportagem publicada em 28/11/2022